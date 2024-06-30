F2 Avusturya: Bortoleto ilk F2 zaferini stratejiyle kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Dennis Hauger ve diğer 3 sürücü formasyon turunda araçlarının motorunda problem çıkınca, pite girmek zorunda kaldılar.

Böylece Joshua Duerksen yarışa ilk sıradan başladı. Duerksen iyi start aldı ve liderliğini korumayı sürdürdü. Onu sırasıyla, Bortoleto, Colapinto, Aron ve Hadjar takip etti.

Cordeel yarışın başında 2 sıra kaybederek 14. sıraya düşerken, Verschoor Fittipaldi'yi geçerek 12. sıraya kadar yükseldi.

O sırada ön tarafta Duerksen ve Bortoleto arasında liderlik mücadelesi devam ediyordu. Bortoleto, Duerksen'i zorlayarak liderliği almayı başardı. Duerksen, Bortoleto'nun 1.091 saniye gerisindeydi.

Yarışın ilk turlarında Zane Maloney'in aracında problem çıkması nedeniyle Maloney yarışa veda etti.

Yarışın ilk turlarında birkaç sürücü yeni yumuşak lastikler takmak için pite girdiler. Duerksen ve Fittipaldi 18. ve 19. sıradan piste çıktılar.

9. turda Bortoleto da, pite çağırıldı ve yeni yarış lideri Colapinto oldu. Onu sırasıyla Aron, Bearman, O'Sullivan, Cordeel takip etti.

Kimi Antonelli de pite çağırıldı ancak aracında sorun çıkınca pitten çıkamadı. Böylece Antonelli, gridin son sırasına kadar düştü.

Yarışın 15. turunda yarış gayet sakin geçiyordu ve sürücüler arasında bir geçiş bile olmadı. Ön sırada Colapinto, Bearman'a karşı adım adım fark açarak liderliğini korumayı sürdürürken Cordeel, O'Sullivan'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Jak Crawford da, Stanek'a karşı baskı uygulayıp onu geçti ve beşinci sıraya yerleşti.

20. turda pit girişindeki çizgiyi geçmesi ve Marti ile teması nedeniyle Correa'ya 5 saniye ceza verildi.

21. turda Bearman ikinci sırada yarışa devam ederken, aracında mekanik problem çıktı ve yarış dışı kaldı. Böylece sıralama Colapinto, Cordeel, O'Sullivan, Crawford ve Bortoleto olarak devam etti.

Yarışın yarısında Villagomez ile teması nedeniyle Stanek'a 10 saniye ceza verildi.

26. turda Isack Hadjar, takım arkadaşı Marti ile 6. sıra için mücadele etmeye başladı. Marti, Hadjar'a karşı geçit vermedi. Ancak Marti telsizde, Hadjar'ın Bortoleto'yu 'geçecek kadar hızlıysa' geçebilir komutunu verdi. Böylece, Hadjar 6. sıraya yükseldi.

Yarışın bitimine 10 tur kala, Crawford müthiş bir atak yaparak hem Bortoleto'yu hem de O'Sullivan'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi. O sırada Bortoleto, O'Sullivan'ı rahatça geçti ve dördüncü sıraya çıktı.

Yarışın 32. turunda Isack Hadjar, O'Sullivan'ı kovalamaya başladı. Ancak O'Sullivan pite girerek, Hadjar'a beşinci sırayı vermiş oldu.

Yarış lideri Colapinto da, pite girdi ve 6. sıradan piste çıktı. Böylece, Bortoleto yeni yarış lideri olurken, Crawford ikinci sıraya yerleşti. Hadjar da, üçüncü sıraya çıktı.

Hadjar'a pozisyonunu Marti'ye verilmesi talep edildi. Ancak Hadjar, "2-3 tur sonra verebilirim" dedi.

Crawford da, pite girerek pozisyonunu Hadjar'a verdi. Böylece, ön sıranın sıralaması yeniden değişti. Bortoleto yarış lideri olarak devam ederken, Isack Hadjar ikinci sıraya yerleşti. Marti de, üçüncü sıraya çıktı.

Son 6 tur kala Colapinto, Fittipaldi'yi geçerek 5. sıraya yükseldi.

Son 5 turda Şampiyona lideri Paul Aron, dördüncü sıraya kadar çıktı ve podyuma çıkabilmek için Marti'yi kovaladı. Ancak Colapinto, Aron'u kovalayarak dördüncü sıraya yükseldi. Aron da, beşinci sıraya düştü.

Son turda Marti'yi kovalayan Colapinto, üçüncü sıraya yükseldi. Daha sonra Colapinto, Hadjar'ı da avlayarak ikinci sıraya çıktı.

Böylelikle Gabriel Bortoleto ilk kez F2 ana yarışını kazandı. Colapinto 4.296 saniye geride ikinci olurken, Isack Hadjar 1.257 saniye geride üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Yarışın sonucu: