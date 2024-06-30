Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Yarış raporu
FIA F2 Spielberg

F2 Avusturya: Bortoleto ilk F2 zaferini stratejiyle kazandı!

2024 Formula 2 Şampiyonası'nın Avusturya'da gerçekleştirilen ana yarışını Gabriel Bortoleto kazandı. Bu Bortoleto'nun ilk F2 zaferi oldu.

Rümeysa Öztürk
Gabriel Bortoleto, Invicta Racing

Gabriel Bortoleto, Invicta Racing

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Yarışa pole pozisyonundan  başlayacak olan Dennis Hauger ve diğer 3 sürücü formasyon turunda araçlarının motorunda problem çıkınca, pite girmek zorunda kaldılar. 

Böylece Joshua Duerksen yarışa ilk sıradan başladı. Duerksen iyi start aldı ve liderliğini korumayı sürdürdü. Onu sırasıyla, Bortoleto, Colapinto, Aron ve Hadjar takip etti.

Cordeel yarışın başında 2 sıra kaybederek 14. sıraya düşerken, Verschoor Fittipaldi'yi geçerek 12. sıraya kadar yükseldi.

O sırada ön tarafta Duerksen ve Bortoleto arasında liderlik mücadelesi devam ediyordu. Bortoleto, Duerksen'i zorlayarak liderliği almayı başardı. Duerksen, Bortoleto'nun 1.091 saniye gerisindeydi. 

Yarışın ilk turlarında Zane Maloney'in aracında problem çıkması nedeniyle Maloney yarışa veda etti.

Yarışın ilk turlarında birkaç sürücü yeni yumuşak lastikler takmak için pite girdiler. Duerksen ve Fittipaldi 18. ve 19. sıradan piste çıktılar.

9. turda Bortoleto da, pite çağırıldı ve yeni yarış lideri Colapinto oldu. Onu sırasıyla Aron, Bearman, O'Sullivan, Cordeel takip etti.

Kimi Antonelli de pite çağırıldı ancak aracında sorun çıkınca pitten çıkamadı. Böylece Antonelli, gridin son sırasına kadar düştü. 

Yarışın 15. turunda yarış gayet sakin geçiyordu ve sürücüler arasında bir geçiş bile olmadı. Ön sırada Colapinto, Bearman'a karşı adım adım fark açarak liderliğini korumayı sürdürürken Cordeel, O'Sullivan'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi. 

Jak Crawford da, Stanek'a karşı baskı uygulayıp onu geçti ve beşinci sıraya yerleşti. 

20. turda pit girişindeki çizgiyi geçmesi ve Marti ile teması nedeniyle Correa'ya  5 saniye ceza verildi.

21. turda Bearman ikinci sırada yarışa devam ederken, aracında mekanik problem çıktı ve yarış dışı kaldı. Böylece sıralama Colapinto, Cordeel, O'Sullivan, Crawford ve Bortoleto olarak devam etti.

Yarışın yarısında Villagomez ile teması nedeniyle Stanek'a 10 saniye ceza verildi.

26. turda Isack Hadjar, takım arkadaşı Marti ile 6. sıra için mücadele etmeye başladı. Marti, Hadjar'a karşı geçit vermedi. Ancak Marti telsizde, Hadjar'ın Bortoleto'yu 'geçecek kadar hızlıysa' geçebilir komutunu verdi. Böylece, Hadjar 6. sıraya yükseldi. 

Yarışın bitimine 10 tur kala, Crawford müthiş bir atak yaparak hem Bortoleto'yu hem de O'Sullivan'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi. O sırada Bortoleto, O'Sullivan'ı rahatça geçti ve dördüncü sıraya çıktı.

Yarışın 32. turunda Isack Hadjar, O'Sullivan'ı kovalamaya başladı. Ancak O'Sullivan pite girerek, Hadjar'a beşinci sırayı vermiş oldu. 

Yarış lideri Colapinto da, pite girdi ve 6. sıradan piste çıktı. Böylece, Bortoleto yeni yarış lideri olurken, Crawford ikinci sıraya yerleşti. Hadjar da, üçüncü sıraya çıktı. 

Hadjar'a pozisyonunu Marti'ye verilmesi talep edildi. Ancak Hadjar, "2-3 tur sonra verebilirim" dedi.

Crawford da, pite girerek pozisyonunu Hadjar'a verdi. Böylece, ön sıranın sıralaması yeniden değişti. Bortoleto yarış lideri olarak devam ederken, Isack Hadjar ikinci sıraya yerleşti. Marti de, üçüncü sıraya çıktı.

Son 6 tur kala Colapinto, Fittipaldi'yi geçerek 5. sıraya yükseldi.

Son 5 turda Şampiyona lideri Paul Aron, dördüncü sıraya kadar çıktı ve podyuma çıkabilmek için Marti'yi kovaladı. Ancak Colapinto, Aron'u kovalayarak dördüncü sıraya yükseldi. Aron da, beşinci sıraya düştü.

Son turda Marti'yi kovalayan Colapinto, üçüncü sıraya yükseldi. Daha sonra Colapinto, Hadjar'ı da avlayarak ikinci sıraya çıktı. 

Böylelikle Gabriel Bortoleto ilk kez F2 ana yarışını kazandı. Colapinto 4.296 saniye geride ikinci olurken, Isack Hadjar 1.257 saniye geride üçüncü sırada yarışı tamamladı. 

Yarışın sonucu: 

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 40

-

     1      
2 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 40

+4.200

4.2

 4.200   1      
3 France I. Hadjar Campos Racing 20 40

+5.500

5.5

 1.300   1      
4
P. Martí Campos Racing
 21 40

+6.000

6.0

 0.500   1      
5 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 40

+11.300

11.3

 5.300   1      
6
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 40

+11.400

11.4

 0.100   1      
7
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 40

+12.500

12.5

 1.100   1      
8 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 40

+22.500

22.5

 10.000   1      
9
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 40

+27.600

27.6

 5.100   1      
10 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 40

+32.100

32.1

 4.500   1      
11 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 40

+32.200

32.2

 0.100   1      
12 France V. Martins ART Grand Prix 1 40

+32.600

32.6

 0.400   1      
13 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 40

+33.400

33.4

 0.800   1      
14 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 40

+34.700

34.7

 1.300   1      
15 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 40

+35.100

35.1

 0.400   1      
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 40

+49.700

49.7

 14.600   1      
17 India K. Maini Invicta Racing 9 40

+51.400

51.4

 1.700   1      
18 Czech Republic R. Staněk Trident 23 40

+55.400

55.4

 4.000   1      
dnf Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 34

6 laps

     2   Yarış dışı  
dnf Netherlands R. Verschoor Trident 22 21

19 laps

     2   Yarış dışı  
dnf United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 20

20 laps

     1   Yarış dışı  
dnf Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 4

36 laps

         Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber F2 Avusturya Sprint: Bearman ilk F2 zaferini kazandı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Rümeysa Öztürk
Avusturya Grand Prix'sinde yeniden günün pilotu Lando Norris oldu!

Avusturya Grand Prix'sinde yeniden günün pilotu Lando Norris oldu!

Formula 1
Avusturya GP
Avusturya Grand Prix'sinde yeniden günün pilotu Lando Norris oldu!
Moto2 Assen: Ogura kazandı, Aldeguer ikinci, Garcia podyumda!

Moto2 Assen: Ogura kazandı, Aldeguer ikinci, Garcia podyumda!

Moto2
Assen
Moto2 Assen: Ogura kazandı, Aldeguer ikinci, Garcia podyumda!
MotoGP Hollanda: Bagnaia yarışı kazandı, Bastianini podyumda!

MotoGP Hollanda: Bagnaia yarışı kazandı, Bastianini podyumda!

MotoGP
Hollanda GP
MotoGP Hollanda: Bagnaia yarışı kazandı, Bastianini podyumda!

Son Haberler

Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"

Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"
WRC Polonya: Rovanpera, son dakika çağrısının ardından çarpıcı bir galibiyete imza attı

WRC Polonya: Rovanpera, son dakika çağrısının ardından çarpıcı bir galibiyete imza attı

WRC WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: Rovanpera, son dakika çağrısının ardından çarpıcı bir galibiyete imza attı
Red Bull, Verstappen'i Norris'in pist ihlâli konusunda uyarmadığı için pişman

Red Bull, Verstappen'i Norris'in pist ihlâli konusunda uyarmadığı için pişman

F1 Formula 1
Avusturya GP
Red Bull, Verstappen'i Norris'in pist ihlâli konusunda uyarmadığı için pişman
Stella: "Verstappen-Norris teması 2021'de Verstappen'in cezalandırılmamasından kaynaklandı"

Stella: "Verstappen-Norris teması 2021'de Verstappen'in cezalandırılmamasından kaynaklandı"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Stella: "Verstappen-Norris teması 2021'de Verstappen'in cezalandırılmamasından kaynaklandı"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye