F2 Avusturya: Bortoleto ilk F2 zaferini stratejiyle kazandı!
2024 Formula 2 Şampiyonası'nın Avusturya'da gerçekleştirilen ana yarışını Gabriel Bortoleto kazandı. Bu Bortoleto'nun ilk F2 zaferi oldu.
Gabriel Bortoleto, Invicta Racing
Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd
Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Dennis Hauger ve diğer 3 sürücü formasyon turunda araçlarının motorunda problem çıkınca, pite girmek zorunda kaldılar.
Böylece Joshua Duerksen yarışa ilk sıradan başladı. Duerksen iyi start aldı ve liderliğini korumayı sürdürdü. Onu sırasıyla, Bortoleto, Colapinto, Aron ve Hadjar takip etti.
Cordeel yarışın başında 2 sıra kaybederek 14. sıraya düşerken, Verschoor Fittipaldi'yi geçerek 12. sıraya kadar yükseldi.
O sırada ön tarafta Duerksen ve Bortoleto arasında liderlik mücadelesi devam ediyordu. Bortoleto, Duerksen'i zorlayarak liderliği almayı başardı. Duerksen, Bortoleto'nun 1.091 saniye gerisindeydi.
Yarışın ilk turlarında Zane Maloney'in aracında problem çıkması nedeniyle Maloney yarışa veda etti.
Yarışın ilk turlarında birkaç sürücü yeni yumuşak lastikler takmak için pite girdiler. Duerksen ve Fittipaldi 18. ve 19. sıradan piste çıktılar.
9. turda Bortoleto da, pite çağırıldı ve yeni yarış lideri Colapinto oldu. Onu sırasıyla Aron, Bearman, O'Sullivan, Cordeel takip etti.
Kimi Antonelli de pite çağırıldı ancak aracında sorun çıkınca pitten çıkamadı. Böylece Antonelli, gridin son sırasına kadar düştü.
Yarışın 15. turunda yarış gayet sakin geçiyordu ve sürücüler arasında bir geçiş bile olmadı. Ön sırada Colapinto, Bearman'a karşı adım adım fark açarak liderliğini korumayı sürdürürken Cordeel, O'Sullivan'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi.
Jak Crawford da, Stanek'a karşı baskı uygulayıp onu geçti ve beşinci sıraya yerleşti.
20. turda pit girişindeki çizgiyi geçmesi ve Marti ile teması nedeniyle Correa'ya 5 saniye ceza verildi.
21. turda Bearman ikinci sırada yarışa devam ederken, aracında mekanik problem çıktı ve yarış dışı kaldı. Böylece sıralama Colapinto, Cordeel, O'Sullivan, Crawford ve Bortoleto olarak devam etti.
Yarışın yarısında Villagomez ile teması nedeniyle Stanek'a 10 saniye ceza verildi.
26. turda Isack Hadjar, takım arkadaşı Marti ile 6. sıra için mücadele etmeye başladı. Marti, Hadjar'a karşı geçit vermedi. Ancak Marti telsizde, Hadjar'ın Bortoleto'yu 'geçecek kadar hızlıysa' geçebilir komutunu verdi. Böylece, Hadjar 6. sıraya yükseldi.
Yarışın bitimine 10 tur kala, Crawford müthiş bir atak yaparak hem Bortoleto'yu hem de O'Sullivan'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldi. O sırada Bortoleto, O'Sullivan'ı rahatça geçti ve dördüncü sıraya çıktı.
Yarışın 32. turunda Isack Hadjar, O'Sullivan'ı kovalamaya başladı. Ancak O'Sullivan pite girerek, Hadjar'a beşinci sırayı vermiş oldu.
Yarış lideri Colapinto da, pite girdi ve 6. sıradan piste çıktı. Böylece, Bortoleto yeni yarış lideri olurken, Crawford ikinci sıraya yerleşti. Hadjar da, üçüncü sıraya çıktı.
Hadjar'a pozisyonunu Marti'ye verilmesi talep edildi. Ancak Hadjar, "2-3 tur sonra verebilirim" dedi.
Crawford da, pite girerek pozisyonunu Hadjar'a verdi. Böylece, ön sıranın sıralaması yeniden değişti. Bortoleto yarış lideri olarak devam ederken, Isack Hadjar ikinci sıraya yerleşti. Marti de, üçüncü sıraya çıktı.
Son 6 tur kala Colapinto, Fittipaldi'yi geçerek 5. sıraya yükseldi.
Son 5 turda Şampiyona lideri Paul Aron, dördüncü sıraya kadar çıktı ve podyuma çıkabilmek için Marti'yi kovaladı. Ancak Colapinto, Aron'u kovalayarak dördüncü sıraya yükseldi. Aron da, beşinci sıraya düştü.
Son turda Marti'yi kovalayan Colapinto, üçüncü sıraya yükseldi. Daha sonra Colapinto, Hadjar'ı da avlayarak ikinci sıraya çıktı.
Böylelikle Gabriel Bortoleto ilk kez F2 ana yarışını kazandı. Colapinto 4.296 saniye geride ikinci olurken, Isack Hadjar 1.257 saniye geride üçüncü sırada yarışı tamamladı.
Yarışın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|40
|
-
|1
|2
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|40
|
+4.200
4.2
|4.200
|1
|3
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|40
|
+5.500
5.5
|1.300
|1
|4
|
P. Martí Campos Racing
|21
|40
|
+6.000
6.0
|0.500
|1
|5
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|40
|
+11.300
11.3
|5.300
|1
|6
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|40
|
+11.400
11.4
|0.100
|1
|7
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|40
|
+12.500
12.5
|1.100
|1
|8
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|40
|
+22.500
22.5
|10.000
|1
|9
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|40
|
+27.600
27.6
|5.100
|1
|10
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|40
|
+32.100
32.1
|4.500
|1
|11
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|40
|
+32.200
32.2
|0.100
|1
|12
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|40
|
+32.600
32.6
|0.400
|1
|13
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|40
|
+33.400
33.4
|0.800
|1
|14
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|40
|
+34.700
34.7
|1.300
|1
|15
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|40
|
+35.100
35.1
|0.400
|1
|16
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|40
|
+49.700
49.7
|14.600
|1
|17
|K. Maini Invicta Racing
|9
|40
|
+51.400
51.4
|1.700
|1
|18
|R. Staněk Trident
|23
|40
|
+55.400
55.4
|4.000
|1
|dnf
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|34
|
6 laps
|2
|Yarış dışı
|dnf
|R. Verschoor Trident
|22
|21
|
19 laps
|2
|Yarış dışı
|dnf
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|20
|
20 laps
|1
|Yarış dışı
|dnf
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|4
|
36 laps
|Yarış dışı
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