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Sıralama turları raporu
FIA F2 Silverstone

F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!

Formula 2’nin 8. ayağı olan Britanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, Isack Hadjar ilk kez pole pozisyonun sahibi oldu.

Rümeysa Öztürk
Isack Hadjar, Campos Racing

Isack Hadjar, Campos Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula 3'de olduğu gibi Formula 2'nin Silverstone'da düzenlediği sıralama seansı, yağmurlu ve bulutlu bir günde başladı. 

Silverstone pisti henüz kurumamışken, F2 sürücüleri tur atabilmek adına piste çıktılar.

Jak Crawford ilk turunu atmaya başladı ve 2.00.341'lik saniyeyle zirveye yerleşti. Aynı zamanda Hauger ve Maini benzer turlar atarak sırasıyla zirveye çıktı. Ancak Bearman diğer sürücülerden daha hızlı bir tur atarak, 1.40.918'lik saniyeyle liderliğe yükseldi. 

Sıralama turunun yarısında, Dennis Hauger 1.40.554'lik turuyla zirveye yükseldikten sonra, Maini de 1.40.378'lik saniyeyle liderliğe yükseldi. Bortoleto ise zirveye çıktıktan sonra sıralamada 9. sıraya kadar geriledi. 

Paul Aron, Kush Maini'den daha hızlı bir tur atarak 1.40.181'lik derecesiyle liderliğe yükselen isim oldu. 

Daha sonra F2 pilotları, yeni lastiklerinin takılması için pite girdiler.

Paul Aron, yeniden turunu geliştirmek için piste çıktığında spin attı ve aracının kontrolünü sağlayıp pistte kalmayı başardı.

Son 5 dakika kala sırasıyla Hauger, Colapinto ve Hadjar zirveye yerleşti. Ancak Hadjar, 1.39.368'lik saniyeyle zirvede kalmayı başaran ilk isim oldu.

O sırada Bearman da tur atmaya devam etti ve 0.358 saniye geride dördüncü sıraya yerleşti. Takım arkadaşı Antonelli de, dokuzuncu sıraya çıktı. O'Sullivan ise 0.362 saniye geride beşinci sırada yer aldı. 

Dennis Hauger, en hızlı turunu atarak turunu geliştirdi ve 0.328 saniye geride üçüncü sıraya yükseldi.

O'Sullivan'ın pist sınırları ihlal ettiği gerekçesiyle turu silindi ve sıralamada geriye düştü. 

Britanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, Red Bull Akademi sürücüsü Isack Hadjar 1.39.368'lik derecesiyle pole pozisyonunu ilk kez kazandı. Victor Martins 0.251 saniye geride ikinci sıraya yerleşirken, Dennis Hauger 0.320 saniye geride üçüncü sıradan yarışa başlayacak.

Sıralama turlarının sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 France I. Hadjar Campos Racing 20 12

1'39.368

   213.424
2 France V. Martins ART Grand Prix 1 13

+0.251

1'39.619

 0.251 212.887
3 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 12

+0.320

1'39.688

 0.069 212.739
4 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 12

+0.343

1'39.711

 0.023 212.690
5 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 13

+0.358

1'39.726

 0.015 212.658
6
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 14

+0.433

1'39.801

 0.075 212.498
7 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 13

+0.458

1'39.826

 0.025 212.445
8 India K. Maini Invicta Racing 9 12

+0.488

1'39.856

 0.030 212.381
9 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 14

+0.633

1'40.001

 0.145 212.073
10 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 13

+0.801

1'40.169

 0.168 211.718
11 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 14

+0.808

1'40.176

 0.007 211.703
12
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 12

+0.813

1'40.181

 0.005 211.692
13 Netherlands R. Verschoor Trident 22 13

+0.919

1'40.287

 0.106 211.469
14 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 13

+1.069

1'40.437

 0.150 211.153
15 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 12

+1.119

1'40.487

 0.050 211.048
16
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 12

+1.163

1'40.531

 0.044 210.955
17 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 13

+1.231

1'40.599

 0.068 210.813
18 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 12

+1.245

1'40.613

 0.014 210.783
19
P. Martí Campos Racing
 21 13

+1.324

1'40.692

 0.079 210.618
20 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 13

+1.337

1'40.705

 0.013 210.591
21
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 12

+1.358

1'40.726

 0.021 210.547
22 Czech Republic R. Staněk Trident 23 13

+2.257

1'41.625

 0.899 208.684
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