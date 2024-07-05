F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!
Formula 2’nin 8. ayağı olan Britanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, Isack Hadjar ilk kez pole pozisyonun sahibi oldu.
Isack Hadjar, Campos Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Formula 3'de olduğu gibi Formula 2'nin Silverstone'da düzenlediği sıralama seansı, yağmurlu ve bulutlu bir günde başladı.
Silverstone pisti henüz kurumamışken, F2 sürücüleri tur atabilmek adına piste çıktılar.
Jak Crawford ilk turunu atmaya başladı ve 2.00.341'lik saniyeyle zirveye yerleşti. Aynı zamanda Hauger ve Maini benzer turlar atarak sırasıyla zirveye çıktı. Ancak Bearman diğer sürücülerden daha hızlı bir tur atarak, 1.40.918'lik saniyeyle liderliğe yükseldi.
Sıralama turunun yarısında, Dennis Hauger 1.40.554'lik turuyla zirveye yükseldikten sonra, Maini de 1.40.378'lik saniyeyle liderliğe yükseldi. Bortoleto ise zirveye çıktıktan sonra sıralamada 9. sıraya kadar geriledi.
Paul Aron, Kush Maini'den daha hızlı bir tur atarak 1.40.181'lik derecesiyle liderliğe yükselen isim oldu.
Daha sonra F2 pilotları, yeni lastiklerinin takılması için pite girdiler.
Paul Aron, yeniden turunu geliştirmek için piste çıktığında spin attı ve aracının kontrolünü sağlayıp pistte kalmayı başardı.
Son 5 dakika kala sırasıyla Hauger, Colapinto ve Hadjar zirveye yerleşti. Ancak Hadjar, 1.39.368'lik saniyeyle zirvede kalmayı başaran ilk isim oldu.
O sırada Bearman da tur atmaya devam etti ve 0.358 saniye geride dördüncü sıraya yerleşti. Takım arkadaşı Antonelli de, dokuzuncu sıraya çıktı. O'Sullivan ise 0.362 saniye geride beşinci sırada yer aldı.
Dennis Hauger, en hızlı turunu atarak turunu geliştirdi ve 0.328 saniye geride üçüncü sıraya yükseldi.
O'Sullivan'ın pist sınırları ihlal ettiği gerekçesiyle turu silindi ve sıralamada geriye düştü.
Britanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, Red Bull Akademi sürücüsü Isack Hadjar 1.39.368'lik derecesiyle pole pozisyonunu ilk kez kazandı. Victor Martins 0.251 saniye geride ikinci sıraya yerleşirken, Dennis Hauger 0.320 saniye geride üçüncü sıradan yarışa başlayacak.
Sıralama turlarının sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|12
|
1'39.368
|213.424
|2
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|13
|
+0.251
1'39.619
|0.251
|212.887
|3
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|12
|
+0.320
1'39.688
|0.069
|212.739
|4
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|12
|
+0.343
1'39.711
|0.023
|212.690
|5
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|13
|
+0.358
1'39.726
|0.015
|212.658
|6
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|14
|
+0.433
1'39.801
|0.075
|212.498
|7
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|13
|
+0.458
1'39.826
|0.025
|212.445
|8
|K. Maini Invicta Racing
|9
|12
|
+0.488
1'39.856
|0.030
|212.381
|9
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|14
|
+0.633
1'40.001
|0.145
|212.073
|10
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|13
|
+0.801
1'40.169
|0.168
|211.718
|11
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|14
|
+0.808
1'40.176
|0.007
|211.703
|12
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|12
|
+0.813
1'40.181
|0.005
|211.692
|13
|R. Verschoor Trident
|22
|13
|
+0.919
1'40.287
|0.106
|211.469
|14
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|13
|
+1.069
1'40.437
|0.150
|211.153
|15
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|12
|
+1.119
1'40.487
|0.050
|211.048
|16
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|12
|
+1.163
1'40.531
|0.044
|210.955
|17
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|13
|
+1.231
1'40.599
|0.068
|210.813
|18
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|12
|
+1.245
1'40.613
|0.014
|210.783
|19
|
P. Martí Campos Racing
|21
|13
|
+1.324
1'40.692
|0.079
|210.618
|20
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|13
|
+1.337
1'40.705
|0.013
|210.591
|21
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|12
|
+1.358
1'40.726
|0.021
|210.547
|22
|R. Staněk Trident
|23
|13
|
+2.257
1'41.625
|0.899
|208.684
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