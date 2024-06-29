Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
FIA F2 Spielberg

F2 Avusturya Sprint: Bearman ilk F2 zaferini kazandı!

Oliver Bearman, geçen yılki Monza ana yarışından bu yana ilk F2 zaferini, pole’den başlayan Kush Maini'yi başlangıçta geçerek ve 28 turun tamamında lider kalarak kazandı.

Neva Ünsaldı
Oliver Bearman, Prema Racing

Oliver Bearman, Prema Racing

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Prema sürücüsü, startta iyi bir çıkış yaparken, Maini çekiş kazanmada zorlandı ve ilk turda üçüncülüğe düştü. Campos’tan Pepe Marti de onu geçti ve AIX’ten Taylor Barnard da baskı uyguladı.

Şampiyona için savaşan Isack Hadjar da zorlu bir başlangıç yaptı ve ilk turda yaptığı bir hatayla dördüncülükten 12.'liğe düştü. Toparlanamayan Hadjar, 13. sırada yarışı tamamladı.

Yarış boyunca, Maini adeta bir hareketli yol engeli olarak görev yaptı. Takım arkadaşı Gabriel Bortoleto, şampiyona lideri Paul Aron (Hitech), Dennis Hauger (MP Motorsport) ve Jack Crawford (DAMS) onu geçti ve Maini yedinci sıraya kadar düştü.

Marti, ilk turda Maini ile temas sonucu ön kanadında hasar yaşamasına rağmen, Aron'un ikinciliği almak için yaptığı geç baskıyı iyi bir şekilde savuşturdu. Aron ise sezonun her yarış hafta sonunda podyumda yer almaya devam etti, ancak hala birinci basamağa çıkamamış durumda.

Klasik bir yarış olarak anılmayacak olan bu yarışta, dikkat çeken tek olay son turda iki MP Motorsport sürücüsünün 3. virajın çıkışında çarpışması oldu.

Beşincilik için mücadele eden Franco Colapinto, Hauger'a karşı cesur bir DRS hamlesi yaptı ancak takım arkadaşını pist dışına ve sosis kerblerinin üzerine çıkardı. Ardından güç vermeye çalışırken aracının arkasını kaybetti ve bariyerlere çarptıktan sonra 11. sırada yarışı tamamladı.

DRS aralığının dışında kaldığı erken aşamalarda farkı yönetebilen Bearman, Marti'nin son aşamalarda tekrar menzile girmesine rağmen farkı koruyarak Prema'nın bu sezonki ilk podyumunu elde etti. Böylece 11 takım da bu sezon ilk üçte yer aldı.

Hadjar veya Zane Maloney'nin (Rodin) puan alamamasıyla, Aron şampiyona liderliğini 15 puana çıkardı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber F2 Avusturya Sıralama: Hauger ikinci kez pole'de, Duerksen ikinci, Bortoleto üçüncü!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Sainz: "Üçüncülükten gurur duyabiliriz"

Sainz: "Üçüncülükten gurur duyabiliriz"

Formula 1
Avusturya GP
Sainz: "Üçüncülükten gurur duyabiliriz"
Avusturya GP Yarış: Verstappen ile Norris çarpıştı, Russell kazandı!

Avusturya GP Yarış: Verstappen ile Norris çarpıştı, Russell kazandı!

Formula 1
Avusturya GP
Avusturya GP Yarış: Verstappen ile Norris çarpıştı, Russell kazandı!
Canlı sohbet: Avusturya GP Yarış

Canlı sohbet: Avusturya GP Yarış

Formula 1
Avusturya GP
Canlı sohbet: Avusturya GP Yarış
Daha fazlası
Oliver Bearman
Haas, Ocon'a olan ilgisini doğruladı!

Haas, Ocon'a olan ilgisini doğruladı!

Formula 1
Kanada GP
Haas, Ocon'a olan ilgisini doğruladı!
F1'in ikinci çamurluk tasarımı da pek bir etki yaratmamış

F1'in ikinci çamurluk tasarımı da pek bir etki yaratmamış

Formula 1
Emilia Romagna GP
F1'in ikinci çamurluk tasarımı da pek bir etki yaratmamış
Ferrari, aerodinamik ve süspansiyon alanlarında gelişmeyi hedefliyor

Ferrari, aerodinamik ve süspansiyon alanlarında gelişmeyi hedefliyor

Formula 1
Ferrari, aerodinamik ve süspansiyon alanlarında gelişmeyi hedefliyor
Prema Powerteam
Daha fazlası
Prema Powerteam
FRECA şampiyonu Kimi Antonelli, Prema ile F2'ye geçiyor!

FRECA şampiyonu Kimi Antonelli, Prema ile F2'ye geçiyor!

FIA F2
FRECA şampiyonu Kimi Antonelli, Prema ile F2'ye geçiyor!
Vesti: "Prema'ya döndüğümden beri kendime daha fazla güveniyorum"

Vesti: "Prema'ya döndüğümden beri kendime daha fazla güveniyorum"

FIA F2
Melbourne
Vesti: "Prema'ya döndüğümden beri kendime daha fazla güveniyorum"
Kvyat, Prema ile WEC'de yarışacak!

Kvyat, Prema ile WEC'de yarışacak!

WEC
Sebring
Kvyat, Prema ile WEC'de yarışacak!

Son Haberler

Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"

Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"
WRC Polonya: Rovanpera, son dakika çağrısının ardından çarpıcı bir galibiyete imza attı

WRC Polonya: Rovanpera, son dakika çağrısının ardından çarpıcı bir galibiyete imza attı

WRC WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: Rovanpera, son dakika çağrısının ardından çarpıcı bir galibiyete imza attı
Red Bull, Verstappen'i Norris'in pist ihlâli konusunda uyarmadığı için pişman

Red Bull, Verstappen'i Norris'in pist ihlâli konusunda uyarmadığı için pişman

F1 Formula 1
Avusturya GP
Red Bull, Verstappen'i Norris'in pist ihlâli konusunda uyarmadığı için pişman
Stella: "Verstappen-Norris teması 2021'de Verstappen'in cezalandırılmamasından kaynaklandı"

Stella: "Verstappen-Norris teması 2021'de Verstappen'in cezalandırılmamasından kaynaklandı"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Stella: "Verstappen-Norris teması 2021'de Verstappen'in cezalandırılmamasından kaynaklandı"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye