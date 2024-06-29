F2 Avusturya Sprint: Bearman ilk F2 zaferini kazandı!

Prema sürücüsü, startta iyi bir çıkış yaparken, Maini çekiş kazanmada zorlandı ve ilk turda üçüncülüğe düştü. Campos’tan Pepe Marti de onu geçti ve AIX’ten Taylor Barnard da baskı uyguladı.

Şampiyona için savaşan Isack Hadjar da zorlu bir başlangıç yaptı ve ilk turda yaptığı bir hatayla dördüncülükten 12.'liğe düştü. Toparlanamayan Hadjar, 13. sırada yarışı tamamladı.

Yarış boyunca, Maini adeta bir hareketli yol engeli olarak görev yaptı. Takım arkadaşı Gabriel Bortoleto, şampiyona lideri Paul Aron (Hitech), Dennis Hauger (MP Motorsport) ve Jack Crawford (DAMS) onu geçti ve Maini yedinci sıraya kadar düştü.

Marti, ilk turda Maini ile temas sonucu ön kanadında hasar yaşamasına rağmen, Aron'un ikinciliği almak için yaptığı geç baskıyı iyi bir şekilde savuşturdu. Aron ise sezonun her yarış hafta sonunda podyumda yer almaya devam etti, ancak hala birinci basamağa çıkamamış durumda.

Klasik bir yarış olarak anılmayacak olan bu yarışta, dikkat çeken tek olay son turda iki MP Motorsport sürücüsünün 3. virajın çıkışında çarpışması oldu.

Beşincilik için mücadele eden Franco Colapinto, Hauger'a karşı cesur bir DRS hamlesi yaptı ancak takım arkadaşını pist dışına ve sosis kerblerinin üzerine çıkardı. Ardından güç vermeye çalışırken aracının arkasını kaybetti ve bariyerlere çarptıktan sonra 11. sırada yarışı tamamladı.

DRS aralığının dışında kaldığı erken aşamalarda farkı yönetebilen Bearman, Marti'nin son aşamalarda tekrar menzile girmesine rağmen farkı koruyarak Prema'nın bu sezonki ilk podyumunu elde etti. Böylece 11 takım da bu sezon ilk üçte yer aldı.

Hadjar veya Zane Maloney'nin (Rodin) puan alamamasıyla, Aron şampiyona liderliğini 15 puana çıkardı.