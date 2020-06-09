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Formula 1 / Analiz

Zoom, Formula 1 dünyasının değişmesine nasıl yardımcı oldu?

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Zoom, Formula 1 dünyasının değişmesine nasıl yardımcı oldu?
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
9 Haz 2020 09:06

COVID-19'un birçok ofis çalışmalarını ve rutin çalışma şeklini değiştirmesinin ardından, görüntülü uzaktan toplantılar yeni normal çalışma prosedürü oldu.

Zoom video görüşme platformu, bu süreçte dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından birisi oldu. Çok üst düzey devlet toplantılarından, haftalık aile toplantılarına kadar görüşmeler bu uygulama üzerinden gerçekleştirildi.

Uygulama ayrıca Formula 1'in geleceğinin belirlenmesinde de kilit rol oynadı. Pandemi sonrası için yapılan görüşmeler ve kural değişiklikleri, Zoom üzerinde gerçekleşti. Herkes evindeki rahat ortamda kural değişikliklerini onayladılar.

F1 politikaları açısından ilginç bir dönem oldu. Bu uygulama sayesinde daha az duyulan takımlar seslerini daha fazla duyurabildiler. Williams'ın takım patronu vekili Claire Williams, uzaktan video konferans toplantılarını takdir eden isimlerden birisi oldu.

Sky F1'e konuşan Williams, "Ben bu tür toplantılara katılan tek kadınım. Odadaki erkekleri sayarım ve normalde 30 erkek karşısında sadece ben olurum. Bu yüzden normal toplantılarda asla istediğim kadar söz hakkı bulamam."

"Ancak Zoom üzerinde el kaldırma (söz hakkı isteme) seçeneğiniz var. Bu toplantılarda FIA'dan Nikolaz Tombazis yöneticiydi ve harika bir şekilde yönetti. Kimse elini kaldırmadan konuşamadı."

"Söz hakkı isteme zamanınıza göre sıralyla hak verdi. Toplantılarda hâlâ biraz gergin olurum ve Zoom'da da el kaldırma konusunda gergindim. Ancak ne zaman el kaldırsam, Nikolas 'Konuşma sırası Claire'da' dedi."

"Artık bu tür toplantılarda konuşabiliyorum çünkü el kaldırdığımda ve sıra bana geldiğinde, herkes dinlemek zorunda oluyor."

"Normal toplantılarda olduğu gibi, kısıtlı sayıda söz hakkı yakaladığınızda diğerlerin kenarda konuşmaya devam etme şansı olmuyor." dedi.

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing

Photo by: Erik Junius

En son fiziksel toplantı, Avustralya GP öncesi cuma sabah  bir otelde gerçekleşmişti ve o toplantının ardından yarış iptal edildi.

O dönemden bu yana takım patronları hem sezonun başlaması, hem de gelecekteki yeni kurallar için birçok uzaktan toplantı gerçekleştirdiler.

Bu toplantılarda çok nadiren basit şeyler konuşuldu. Büyük kural değişikliklerin 2022'ye ertelenmesi, yeni aerodinami handikap sistemi ve en önemlisi 2021'den itibaren uygulanacak bütçe sınırının azaltılması gibi çok önemli değişiklikler, Zoom üzerindeki toplantılarda belirlendi.

Williams, "Gerçekten çok verimlilerdi. Takımlar olarak güçlü bir geleceğe sahip olabilmemiz açısından, sporun geleceği için gerçekten büyük sorumluluk sergiledik ve alınması gereken tüm kararları bu şekilde aldık."

"FIA ve F1 bizi odaklanmaya devam ettirme konusunda harika iş başardı." dedi.

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, takımlar arasında daha büyük işbirliği olduğunu ancak yine de Zoom toplantılarında da bazı oyunların olduğunu söyledi.

Steiner, "Bazen insanların belli konularda yumuşak karınlarının olduğunu görebiliyorsunuz. Kimsenin diğerlerini kaldırmaya çalıştığını söylemiyorum. Kimse kimseyi kandırmak istemiyor. Sadece herkes en iyi bildiği şeyi yapmaya çalışıyor."

"Bazen ufak tefek oyunlar olabiliyor. Herkes bu tür toplantılara bunu bilerek geliyor ve belli konularda odadaki en akıllı insan olmaya çalışıyor."

"Tüm toplantılar boyunca çok eğitsel ve adil görüşmeler oldu. FIA da çok büyük çaba sergiledi. Orta yolu bulmak için çok sıkı çalıştılar. İşin özü zor bir işti çünkü onlar bizim kadar çok çalışana sahip değiller." dedi.

Video görüşmeleriyle büyük kararlar vermesi gereken insanlar sadece takım patronları değildi. 2021 için Ferrari ile anlaşan Carlos Sainz da yeni anlaşmasını el sıkışarak değil video konferans üzerinden yaptı.

İspanyol sürücü kış döneminden bu yana McLaren ile görüşüyordu ve bu konuda McLaren'daki patronları Zak Brown ve Andreas Seidl'ı bilgilendirdi. Ancak anlaşma, Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılma kararı almasıyla tamamlandı.

Carlos Sainz Jr., McLaren

Carlos Sainz Jr., McLaren

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sainz, "İlk olarak Mattia ile ardından Zak ve Andreas ile telefonda konuşuyordum."

"Tabii ki birkaç defa Zoom toplantısı da oldu ancak benim için bu süreçte herkese karşı açık olmaktı."

"Tuhaf bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyordum. Bu beni gururlandıran bir şey. Tüm sürecin bu şekilde yönetilmesi beni çok mutlu etti. Zak ve takımına çok minnettarım." dedi.

Sainz'ın süreci bu şekilde yönetmesi sayesinde, İspanyol sürücünün Ferrari'ye geçişinin kesinleşmesi Brown ve Seidl'la gerginlik yaşamasına neden olmadı çünkü bir anda kendilerine bir takımla anlaştığını bildirme gibi sürpriz yaşanmadı.

Sainz, "Benim için mutlu oldular. Beni tebrik ettiler ve 'Bak Carlos. Bunu hak ediyorsun ve orada harika işler başaracağından eminim.' dediler. Her zaman patronlarınızdan bu şekilde güven dolu cümleler duymak istersiniz." dedi.

Bu arada Zoom toplantıları, çok resmi geçen F1 toplantılarına yeni bir yaklaşım da getirmiş oldu.

Kamerada sadece vücudun üst tarafının görünüyor olması, insanların toplantı esnasında mesajlaşmalarını ve daha rahat olmalarını sağladı.

Williams, "Kimlerle mesajlaştığımı söylemeyeceğim ancak neler olduğuna dair mesajlaştığımız isimler oldu."

"Banyo ihtiyacı için nasıl fark edilmeden gidebileceğinizi düşünüyorsunuz."

"Orada toplantılarda battaniyenizle oturabiliyorsunuz. İlk başta herkes gibi güzel bir tişört ile oturuyor ve zeki görünmeye çalışıyorsunuz. Ancak sonrasında battaniyemi ve atıştırmalıklarımı yanıma aldım. Bu harika!" dedi.

F1 gelecek ay Avusturya GP ile normale dönmeye başlasa da tüm padoğun eskisi gibi fiziki toplantılara dönmesi biraz zaman alacak.

Pirelli'nin F1 patronu Mario Isola, video konferans toplantılarının daha verimli toplantılar için devam edebileceğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Isola, "Birkaç ay öncesine kadar Teknik Çalışma Grubu ya da Sportif Çalışma Grubu toplantıları gibi her toplantı, bir yerde organize ediliyordu ve insanların oraya gitmeleri gerekiyordu."

"İtalya, İsviçre, İngiltere ya da herhangi bir yerden, tek bir odada toplanmak için uçmanız gerekiyordu. Bu süreçte bu tür çok sayıda video konferans toplantısı yaptık ve hepsi iyi geçti."

"Belki gelecekte de bu şekilde devam edebiliriz çünkü bu sayede çok daha esnek olabiliyoruz. Bir toplantıya katılmak için ajandamda 2-3 saat ayırmam gerekiyorsa, tüm bir günü dışarıda geçirmek, erkenden evimden ayrılmak, toplantıya katılmak ve ardından normal hayata o akşam ya da ertesi gün dönmek ile böyle bir toplantı yapmak arasında çok büyük fark var."

"Bu yeni sistem sayesinde zamandan yana çok büyük tasarruf yapıyoruz. İyi bir internet şebekeniz varsa, çok iyi oluyor. Bu yüzden neden olmasın?" 

"Belki de bu süreçten çıkarabileceğimiz olumlu derslerden birisi budur." dedi.

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Editör Luke Smith

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