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Formula 1 / Son dakika

F1, 2026'dan önce seriye herhangi bir yeni üretici gelmesini beklemiyor

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F1, 2026'dan önce seriye herhangi bir yeni üretici gelmesini beklemiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Haz 2020 11:48

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, 2026'da yeni kurallar gelene kadar seriye herhangi bir yeni üretici katılmayacağını kabul etti.

VW / Audi uzun zaman önce F1 programını reddetti ve şu anda seriye herhangi bir üreticinin geleceği düşünülmüyor.

Brawn, 2025 yılına kadar yürürlükte kalacak olan mevcut düzenlemeler değişene kadar da herhangi bir üreticinin seriye geleceğine inanmıyor.

Eski Ferrari ve Mercedes patronuna göre, sonrasında yapılacak değişikliklerle birlikte Ferrari, Honda, Mercedes ve Renault'ya yeni üreticilerin katılması bekleniyor.

Motorsport.com'a konuşan Brawn, “Yeni bir motor yapmanız gereken vakit, o kadar da uzak değil. Eğer o zaman [2026'da] yeni bir motora sahip olmak istiyorsanız motor tasarımınıza 18 ay içinde başlamanız gerekecek."

“FIA ve üreticilerle birlikte, bir sonraki güç ünitesinin nasıl görünmesi gerektiğine bakıyoruz ve bence bu, yeni üreticileri dahil etmek için bir fırsat ve bunu yapmak için hem yeni hem de ilgi çekici bir tasarım bulmamız gerekiyor. O döneme uyabileceğini düşündüğümüz güç ünitesi tasarımlarına bakıyoruz."

"Hiç kimse mevcut motora yatırım yapmaz, çünkü bunu yapmak için gerekli olan zamanda, bu ünitelerin kullanım dönemleri neredeyse bitmiş olacak Ayrıca gerekli seviyeye ulaşmak için çok önemli yatırımlar gerekiyor." dedi.

Yeni düzenlemeleri belirleme konusundaki aciliyete rağmen hem F1 hem de FIA ​​çeşitli fikirleri değerlendiriyor.

“Bu sabah bununla ilgili bir tartışma yaşıyorduk. Pat Symonds, Nick Hayes, Gilles Simon, Fabrice Lom, Nikolas Tombazis, hepimiz güç aktarma organının gelecek için nasıl olması gerektiği üzerinde çalışıyoruz."

“Hedeflerin ne olduğunu biliyoruz. Teknolojiye uyumlu, ekonomik ve iyi bir yarış motoru olması gerekiyor. Neyi başarmak istediğimizi biliyoruz, fakat henüz ne olacağını net olarak belirlemedik."

“Geleceğe yönelik çözümler için alternatif yaklaşımlar olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Tek bir çözüm olduğunu düşünmüyoruz."

"Sürdürülebilir yakıtlar bizim için çok önemli, çünkü sahip olduğumuz motor ne olursa olsun, bunun üzerinde büyük bir role sahip olacak."

“Bazı ortaklarımızla, F1'e sürdürülebilir yakıtları getirmek adına bir strateji üzerinde çalışıyoruz. Bu kesinlikle geleceğimizin önemli bir parçası olacak. Ama şimdi, motorun kendisinin nasıl görüneceğini gerçekten bilmiyorum. ”

Mevcut kurallarda bir revizyon mu veya daha radikal bir değişim mi olacağı sorusuna Brawn, “Sanırım şu an için sahip olduğumuz teknolojiye benzer teknolojileri kullanacağımızı düşünüyorum."

"Gelecekte kullanabileceğimiz birkaç radikal motor var, ancak 18 ay içerisinde kendimizi adayabileceğimiz kadar iyi olduklarını düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

 
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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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