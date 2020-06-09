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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Hamilton bir daha asla 50 milyon euro kazanamayacak"

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Ecclestone: "Hamilton bir daha asla 50 milyon euro kazanamayacak"
Ekleyen:
, Editör
9 Haz 2020 08:00

Bernie Ecclestone, tüm sürücülerin artık maaşlarında indirime gitmek zorunda kalacağını ve Lewis Hamilton'ın yıllık 50 milyon euroluk kontratlarının artık "hayal" olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton, son yıllarda yakaladığı başarıların ardından Mercedes'ten astronomik rakamlar alıyordu ve dünyanın en çok kazanan sporcularından bir tanesiydi.

İngiliz pilotun Mercedes'ten kazandığı para yıllık 50 milyon euro'yu bulurken, koronavirüsle ilgili mevcut durumun ardından aynı rakamları almasının zor olduğu zaten düşünülüyordu.

Ferrari ile pilotlarının maaşını düşürtmeye çalışırken, şimdi aynı şeyi Hamilton'ın yapması bekleniyor.

Blick gazetesine konuşan Ecclestone, "Lewis bir daha asla 50 milyon Euro kazanmayacak."

“Tüm sürücüler kesinlikle büyük kesintiler yapmak zorunda kalacaklar. Altın çağın sonuna gelindi." dedi.

Öte yandan Formula 1'in Avusturya'da'da yarışma yapma kararını da yorumlayan Ecclestone, ilk yarışta neden F2, F3 ve Porsche Süpercup'ın yapıldığını anlamadığını belirtti.

Son olarak 2017'de F1'i yöneten Ecclestone, “Bunu yapmak için basından gelen kişi sayısı azaltmaları gerekiyor ve özellikle sponsorlar kesinlikle mutlu olmayacak." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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