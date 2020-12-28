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Formula 1 / Son dakika

Zehnder, Alfa Romeo'nın COVID-19 süreciyle iyi şekilde başa çıktığını düşünüyor

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Zehnder, Alfa Romeo'nın COVID-19 süreciyle iyi şekilde başa çıktığını düşünüyor
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, Editör

Alfa Romeo F1'in yöneticisi Beat Zehnder, takımın COVID-19 sürecinin minimum kayıpla atlattığını ve bundan ötürü mutlu olduğunu söylüyor.

Takımlar bu yıl COVID-19 nedeniyle sıkı protokollere sahipti ve düzenli olarak virüs için testten geçmeleri gerekti.

Ayrıca kendilerini sürekli tecrit altında tutmaları gerekiyordu ve bunu başarmak, özellikle taraftarlara açık yerlerde çok zordu.

Blick gazetesine konuşan Beat Zehnder, bu süreci Alfa Romeo açısından şöyle anlattı: “Sezon boyunca durum genel anlamda çılgıncaydı. Takımın tüm bu durumla başa çıkması gerekiyordu ve her zaman insanların sağduyularına güvendik. Sonuç olarak pandeminin bu dönemini çok iyi atlattık. Ekibimizle gurur duyuyorum."

"Çalışmalarımızda sürekli olarak ayarlamalar yapmak ve şartlara uyum sağlamak gerekiyordu. Neredeyse bir akrobasi gibiydi!"

"Takımımız için konuşursam, pistte ve Hinwil fabrikasında toplamda 3242 test gerçekleştirildi. Bu testten 24 haftada 40 kez geçtim!"

"Hinwil'de sadece herhangi bir semptoma sahip olanları teste soktuk. Sonuç olarak dördü Sochi'de olmak üzere yedi COVID-19 vakası tespit edildi."

"Bu, Rus taraftarların kısıtlamalara örnek bir şekilde bağlı kalmadıkları anlamına geliyor. Mesela otelde benimle maskesiz şekilde selfie çekmeye bile çalıştılar. Servis ekibimizde dört pozitif vakanın ortaya çıkması şaşırtıcı değil!"

"Portekiz yarışının sabahı, misafirhanedeki personelden birinde virüs tespit edildi. Bahreyn'de mühendislerden bir tanesinin testi pozitif çıktı ve hemen izole edildi. Abu Dhabi'de onun yerini başka bir mühendis aldı."

"Hafta sonunun ardından yedinci vaka ortaya çıktı."

Zehnder, İsviçreli havayolu şirketi Edelweiss'e de işbirliği için teşekkür etti.

 
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Editör Kemal Şengül

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