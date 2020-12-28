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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, iki günlük hafta sonu formatını destekliyor

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Verstappen, iki günlük hafta sonu formatını destekliyor
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, Editör

Red Bull'un genç pilotu Max Verstappen, iki günlük hafta sonu formatını desteklediğini ancak bir yerine iki antrenman seansı olması gerektiğini söyledi.

Bu yıl Imola'da gerçekleştirilen yarışta iki günlük hafta sonu formatı denenmişti ve buna göre hafta sonu boyunca tek bir antrenman seansı yapıldı. Cumartesi günkü bu antrenman seansının ardından sıralama turları yapıldı ve pazar günü de yarış gerçekleştirdi.

Bu, takımlar üzerindeki baskıyı nispeten azaltan bir durum ama aynı zamanda tek antrenman seansına sahip olmak, takımların ya da pilotların hata yapma ihtimalini artırıyor. Çünkü takımlar tek antrenman seansına katılıp ardından sıralama turlarına katılmak zorunda kalıyor. Bu da doğru ayarları bulmayı zorlaştırıyor.

Verstappen, tam da bundan ötürü iki antrenman seansının yer aldığı iki günlük hafta sonu formatını destekliyor.

Ziggo Sport'a konuşan genç sürücü, "Bence iki antrenman seansına ihtiyacımız var."

"Bana göre her iki antrenman seansını da cumartesi günü yapabiliriz. Öbür türlü eğer piste çıkarsanız ve sahip olduğunuz tek antrenman seansından sonra aracınızın dengesi iyi değilse, o zaman kesinlikle sıralama turlarını sabırsızlıkla beklemiyorsunuz."

"Bence her şeye odaklanmak için iki antrenman seansı sahip olmak biraz daha iyi." dedi.

Gelecek yıl takvimdeki yarış sayısı 23'e çıkacak ve bu alanda rekor kırılacak.

Verstappen, bu durumdan memnun olmasa da yapabileceği herhangi bir şey olmadığını söyledi.

Verstappen, "Bunun büyük bir hayranı değilim ama bu konuda ne yapabilirsiniz? Bunun hakkında konuşacağız, ancak herhangi bir yöne gitmeniz mümkün değil. 23 yarışa katılmanızı istiyorlar."

"Bence sadece Cumartesi ve pazar günleri piste çıkmak daha iyi. Bu sayede biraz daha kısa bir hafta sonu olabilir." dedi.

Hollandalı pilot, bundan ötürü çifte veya üçlü yarışlarda iki günlük hafta sonu formatının kullanılabileceğini düşünüyor.

 

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Editör Kemal Şengül

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