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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, 2020'de ilk turda en çok sıra kazanan isim oldu

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Giovinazzi, 2020'de ilk turda en çok sıra kazanan isim oldu
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunda, ilk turda en çok sıra kazanan isim Antonio Giovinazzi olurken, en çok sıra kaybeden isim Sergio Perez oldu.

Bu yıl toplamda 17 yarış gerçekleştirildi ve bu 17 yarışın ardından ortaya çıkan istatistiklerde, Antonio Giovinazzi'nin ilk turda en çok sıra kazanan isim olduğu ortaya çıktı.

FormulaPassion'ın haberine göre İtalyan sürücü, ilk turlarda toplam 48 sıra kazandı ve bu alanda zirvede yer aldı. Bu rakamlar, ilk turda kaybedilen ve kazanılan sıralar birleştirilerek bulundu.

Giovinazzi, Motorsport.com Türkiye'ye yaptığı açıklamada ilk turda en çok sıra kazanan isim olmasıyla ilgili şöyle demişti: "Geçmiş senelerden veya farklı kategorilerden oldukça fazla yarış startı izlemeye ve en iyi çizgiyi bulmaya çalışıyorum."

"Ancak eninde sonunda içerisinde bulunduğunuz durum kesinlikle diğerlerinden farklı ve an itibariyle ilk tur performanslarımdan oldukça memnunum, bu şekilde zorlamaya devam edeceğim."

İlginç şekilde en çok sıra kazanan isimler, en geriden başlayan sürücüler oldular. Listenin ikinci basamağında 38 sıra kazanan Haas pilotu Kevin Magnussen yer aldı. 

Üçüncü sırada 2020'nın en kötü sıralama performansına sahip ismi olan Nicholas Latifi yer aldı. 18.8'lik bir grid ortalamasına sahip olan Kanadalı pilot 17 yarışta toplamda 22 sıra kazandı. 

Kimi Raikkonen kazandığı 19 sırayla dördüncü olurken, Carlos Sainz 17 sırayla beşinci ve Daniel Ricciardo 16 sırayla altıncı oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc  2020'de ilk turlarda 11 sıra kazandı. Pierre Gasly 8, Lance Stroll 6 ve son iki yarışa katılan Pietro Fittipaldi 3 sıra kazandı.

Bu yıl iki yarışta yer alan Nico Hulkenberg 2, Max Verstappen 2 ve Sakhir GP'de piste çıkan Jack Aitken 2 sıra kazandı.

George Russell ve Lando Norris'in kazandıkları sıralarla kaybettikleri sıralar aynı olduğu için hiç sıra kazanmamış gibi görünüyorlar.

Diğer tarafta yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton 4 sıra kaybederken, Romain Grosjean 5, Daniil Kvyat ile Esteban Ocon ise 7 sıra kaybetti.

Sebastian Vettel, Leclerc'in aksine startlarda 9 sıra kaybetti. Alex Albon 14 sıra kaybederken, Valtteri Bottas toplamda 21 sıra kaybetti.

En çok sıra kaybeden isimse 31 sırayla Sergio Perez oldu.

2020'de ilk turda en çok sıra kazanan ve kaybeden isimler:

Antonio Giovinazzi +48
Kevin Magnussen +38
Nicholas Latifi +22
Kimi Raikkonen +19
Carlos Sainz +17
Daniel Ricciardo +16
Charles Leclerc +11
Pierre Gasly +8
Lance Stroll +6
Pietro Fittipaldi +3
Nico Hulkenberg +2
Max Verstappen +2
Jack Aitken +2
George Russell 0
Lando Norris 0
Lewis Hamilton -4
Romain Grosjean -5
Daniil Kvyat -7
Esteban Ocon -7
Sebastian Vettel -9
Alexander Albon -14
Valtteri Bottas -21
Sergio Perez -31

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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