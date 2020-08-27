Zandvoort, 2021'de daha geç bir tarihte yarış istiyor

Formula 1, 35 senelik aranın ardından bu sene Zandoort pistine dönmeyi planlıyordu ancak COVID-19 nedeniyle yarış iptal edildi.

Pandemi nedeniyle ayrıca pistin FIA tarafından incelenmesi de ertelenmişti. Bu işlem yapıldı ve pist, F1 yarışlarını düzenlemek için gerekli Grade 1 lisansını aldı.

Hollanda GP Sportif Direktörü Jan Lammers, Grade 1 lisansı almalarının kendileri için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Lammers, "Burada en son düzenlenen yarış 1985'teydi. Yine sertifikalı bir pist haline dönüştük. Tesislerimizden gurur duyabiliriz."

"Burası efsanevi karaktere sahip güzel bir pist ve hâlâ aynı. Oval virajla bazı güzel ve sürpriz eklentiler yaptık. Daha iyisini hayal edemezdik." dedi.

Pist ayrıca yeni bir isim sponsoru buldu. Bundan sonra pist CM.com Zandvoort Pisti olarak adlandırılacak.

F1, bu sene Avrupa'da genel olarak seyircisiz yarışlar düzenliyor. Zandvoort, Formula 1'e dönüşünde seyircisiz yarış düzenlemek istemediği için bu seneki Hollanda GP iptal edilmişti.

Hollanda GP'nin normalde gelecek sene Mayıs ayında yapılması planlanıyordu ancak Lammers, daha fazla seyirci yarışa gelecekse yarışı daha geç bir tarihte yapmaya açık olduklarını söyledi.

Lammers, "Bizim devlet desteğimiz yok. F1 yarışını kendi finansmanımızla düzenliyoruz, bu yüzden taraftarlara ihtiyacımız var."

"3 gün boyunca tüm aile için gerçek bir yarış festivali düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu yüzden organizasyondan maksimumu alabilmemiz için halka ihtiyacımız var. Ancak onlar sayesinde, bu harika şeyleri organize edebiliriz."

"Bu yüzden Mayıs 2021 taraftarlar için uygun değilse, o zaman Hollanda GP'yi daha geç bir tarihte düzenleyebiliriz."

"Bu sezon biraz uzun sürecek. Muhtemelen gelecek sene biraz daha geç başlayacak. Kim bilir, belki o zamana kadar şartlar iyileşir ve sosyal mesafeye ihtiyaç olmadan ilk yarışlardan birisi oluruz."

"Ancak bunun için aşı gibi bir çözüm lazım. Bu konu hakkında konuşmak çok zor. Umarım tüm dünyadaki koşullar Mayıs ayında ya da daha geç bir tarihte, seyircili bir şekilde yarışı düzenlememize izin verir."

"İstediğimiz şey gerçekten bu." dedi.