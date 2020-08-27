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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Belçika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

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Belçika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
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BelçikaGP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

2020 sezonu boyunca, takımlar üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H üç MGU- ve iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Geride kalan hafta sonlarının ardından güç ünitesinde değişiklik yapmayan sadece altı sürücü var; Lando Norris, Esteban Ocon ve Kimi Raikkonen.

Güç ünitesi sayıları:

Pilot Takım Motor ICE TC MGU-H MGU-K ES CE
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 1 1 1 2 1 1
77. V. Bottas Mercedes Mercedes 1 1 1 2 1 1
05. S. Vettel Ferrari Ferrari 2 2 2 1 1 1
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 2 2 2 1 1 1
33. M. Verstappen Red Bull Racing Honda 2 2 2 2 2 2
23. A. Albon Red Bull Racing Honda 2 3 3 2 2 2
55. C. Sainz McLaren Renault 2 2 2 2 1 1
04. L. Norris McLaren Renault 1 1 1 1 1 1
03. D. Ricciardo Renault Renault 2 2 2 2 1 1
31. E. Ocon Renault Renault 1 1 1 1 1 1
26. D. Kvyat AlphaTauri Honda 2 2 2 2 2 2
10. P. Gasly AlphaTauri Honda 2 2 2 2 2 2
11. S. Perez Racing Point Mercedes 1 1 1 2 2 2
18. L. Stroll Racing Point Mercedes 1 1 1 2 1 1
07. K. Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1 1 1 1 1 1
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1 1 1 2 1 2
08. R. Grosjean Haas F1 Ferrari 2 2 2 1 1 2
20. K. Magnussen Haas F1 Ferrari 1 1 1 1 2 2
63. G. Russell Williams Mercedes 2 2 2 2 1 1
06. N. Latifi Williams Mercedes 1 1 1 2 1 1
ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik
 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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