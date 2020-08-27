Belçika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
paylaşım
yorumlar
BelçikaGP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
2020 sezonu boyunca, takımlar üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H üç MGU- ve iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
Geride kalan hafta sonlarının ardından güç ünitesinde değişiklik yapmayan sadece altı sürücü var; Lando Norris, Esteban Ocon ve Kimi Raikkonen.
Güç ünitesi sayıları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|ICE
|TC
|MGU-H
|MGU-K
|ES
|CE
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|77. V. Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|05. S. Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|33. M. Verstappen
|Red Bull Racing
|Honda
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|23. A. Albon
|Red Bull Racing
|Honda
|2
|3
|3
|2
|2
|2
|55. C. Sainz
|McLaren
|Renault
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|04. L. Norris
|McLaren
|Renault
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|03. D. Ricciardo
|Renault
|Renault
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|31. E. Ocon
|Renault
|Renault
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|26. D. Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|11. S. Perez
|Racing Point
|Mercedes
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|18. L. Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|07. K. Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|99. A. Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|08. R. Grosjean
|Haas F1
|Ferrari
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|20. K. Magnussen
|Haas F1
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|63. G. Russell
|Williams
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|06. N. Latifi
|Williams
|Mercedes
|1
|1
|1
|2
|1
|1
ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik
Önceki haber
Russell: "Williams, Spa ve Monza'da çok zorlanacak"
Sonraki haber
Zandvoort, 2021'de daha geç bir tarihte yarış istiyor
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|İspanya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Belçika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov