Latifi ve Russell: "Williams'ın satışı, takım için olumlu bir haber"

Williams Racing, geçen hafta Dorilton Capital tarafından satın alındığını duyurdu. Ancak takım, Williams adı altında yarışmaya devam edecek.

Nicholas Latifi, bu kararla ilgili Belçika GP öncesi şöyle konuştu: "Satışın genel anlamda Williams için çok olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Bence bu, takımın geleceğini güvence altına alıyor ve istikrar sağlıyor, ki her şeyden önemlisi bu."

"Hangi değişikliklere ihtiyaç var? Doğrusu bu, onların karar vermesi gereken bir şey. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ve hatta aylarda her şeyi değerlendirecekler. Bu, herhangi bir şirketin yeni bir şirketi satın almasının ardından yaptığı şeydir. Sonuçta yatırımın nereye yönlendirilmesi gerektiğini görmeye çalışıyorsunuz. Bence bu sadece olumlu olabilir."

George Russell ise şunları ekledi: "Nicholas'ın söylediklerini tekrarlamakla beraber, bir bütün olarak Williams ve takımdaki herkes için olumlu bir haber. Elbette biraz stresliydi ve şimdi Williams'ın ait olduğu yere, yani gridin yukarısına geri dönmesine yardımcı olmak için büyük bir şirkete sahip olduğunu görmek çok güzel."

"Bunu başarmak için ne yapmaları gerektiğine gelirsek, sonuç olarak bizler birer pilotuz, aracı olabildiğince hızlı sürmeye çalışıyoruz ve nereye yatırım yapmaları gerektiğine karar vermeyi, benden çok daha zeki olan insanlara bırakıyorum."

Patronun kim olacağı sorusuna Russell, "Bu sabah şirketin başkanı Matthew Savage ile konuştum. Şu anda hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini, şirketin yönetim tarafını kimlerin oluşturacağını gözden geçiriyorlar." yanıtını verdi.

Russell, bu kararın geleceği üzerindeki etkisiyle ilgili şöyle dedi: "Daha önce de söylediğim gibi geleceğe bakmaktan hoşlanıyorum. Öncelikle Formula 1'in inanılmaz derecede karmaşık bir spor olduğunu düşünüyorum. Geçmişte gördüğümüz gibi hiçbir şey kısa vadede değişmiyor. 2022, herkesin en başından yeni bir başlangıç yapması için harika bir fırsat. Planlarının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama 2022'nin, hedeflerinin büyük bir parçası olduğuna eminim."

Yönetimin ailede kalmasını isteyip istemediği sorusuna Russell, "Çok fazla düşünmedim. Williams ailesi Formula 1'in önemli bir parçası. Bu mülkiyet değişikliğiyle ilgili en önemli şey, isim ve tüm bu şeylerin devam edecek olması, ki bu çok önemli. Williams ailesi, takımın yararına olacağına inanmasalardı, o zaman takımı bu kişilere satmazlardı. Bu kararı aldıkları için mutluyum. Çünkü bunun takımın geleceği için en iyisi olduğuna inanıyorlar." yanıtını verdi.

Latifi ise "Böyle devam etmesini umuyorum." dedi.