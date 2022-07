Yorum: Pilotların 2022 Fransa GP performansları nasıldı?

Fransa yarışına pole pozisyonundan başlayan isim Charles Leclerc'ti ancak yaptığı kazanın ardından galibiyeti Max Verstappen'e hediye etmiş oldu.

Bitime 10 yarış kala Leclerc ile Verstappen arasındaki puan farkı 63'e çıkarken, Altay Gök de sizin için pilotların Fransa GP'de ortaya koyduğu performansları yorumladı.

Avusturya’daki galibiyetin ardından net bir pole pozisyonu ile moraline moral katmıştı, bunu yarışa yansıtmayı bekliyordu. İlk 10 turda bunu yaptı, Max ile farkı istediği aralıkta yönetti, bir süre sonra da gaza bastı.

Ancak bilmediği şey, Verstappen ile mücadelesinde lastiklerinin tükenmeye başladığı idi, özellikle sağ ön lastiği yıpranmış durumdaydı –ki bu oldukça sıcak ve araçlar adına yıpratıcı olabilecek koşullarda normal bir şey. Yıpranmış lastiklerle yeterince dikkatli davranmadı ve yanlış noktada gaza oturmasıyla birlikte spin atarak kendini bariyerde buldu. 2018 Almanya GP’sinin yıldönümünde ciddi bir dejavu.

Geri dönememesi ise gaz pedalının sıkışması sonucu yaşadığı bir talihsizlik, kendini böyle bir duruma sokmasaydı geri dönme çabası sarf etmesine de gerek kalmazdı elbette. Önü açıkken yarışı yönetme konusunda kendisini geliştirmeli, senelerdir birçok kez Verstappen’e geçildiği yarışlar izledik.

Asıl soru ise psikolojik avantaj noktasında, nitekim geçmişte hata yaptığında kendini yıprattığını gördüğümüz Leclerc çok kızgın ve hüsrana uğramış durumdaydı. Verstappen ve Perez’e bir açık verdiğini düşünüyorum, bu saniyeden sonra sadece sürüş açısından kendinden emin olması yetmeyecek. Hafta sonunun en büyük kaybedeni oldu maalesef.

Cumartesi günü oldukça formdaydı, kendini iyi hisseden ve haftalardır aracın güncellenmesini beklediği bilinen Gasly’nin tam 8 sıra önünde sekizinci olmayı başardı. Sıralama turlarında normalde zayıf bir isimdir Yuki, bu konuda kendini geliştiriyor.

Startta da yerini korudu ancak şikana gelirken kontrolü ufaktan kaybeden Ocon’un kendisine çarpması sonucu spin atarak son sıraya düşmesine sebep oldu. Bu temas Tsunoda’nın karoserinde her saniye daha da büyüyen bir çatlak açtı ve sonuç olarak Japon pilot için rüya gibi başlayan hafta sonu kabus gibi bitti. Stroll’ün puan aldığı bir yarışı boş geçmezdi diye tahmin etmekteyim, kendisi 8. sıranın mümkün olduğunu söylüyor.

Tüm hafta sonu çok hızlıydı, özellikle Cumartesi tam anlamıyla esip gürledi, eğer grid cezası olmasaydı ilk yedi-sekiz içinde yer alabilirdi. Bunu telafi etmek için iyi bir start almalıydı, iyi az kalır diye düşünerek 6 sıra birden kazandı!

Sonrasında sıralama temposunu yarışa taşıyamayan ve uzun süre Gasly’e 13. Sıra savunması yapmak zorunda kalan Magnussen’in yarışı Latifi ile temasının ardından aracın dağılması sonucu sona erdi. Kaza ilk bakışta kendi hatası gibi duruyor, ancak tekrar bakıldığında Latifi’nin iç çizgiden gelen Magnussen’i pek umursamadan normal yarış çizgisini koruduğunu görüyoruz. Ancak K-Mag’in de frene basma seçeneği mevcuttu, bunu kariyeri boyunca asla tercih etmediği gibi dün de tercih etmedi.

Onun dışında güvenlik aracından önce pite girdiği için büyük dezavantaja sahip olduğunu da hatırlatalım, yarışının önemli yara aldığı noktalardan biriydi.

Güncellenmiş Williams ile hiç iyi bir hafta sonu geçirmedi. Sıralama turlarında net sonuncuydu ve suçu “direksiyon simidinin tam oturmamasında” buldu. Takımdan buna reddiye geldi, Latifi-Williams ilişkisinin kopukluğunu yavaş yavaş hissediyoruz ve hissedeceğiz.

Yarışta ise aslında hiç olmadığı kadar rekabetçiydi. Pit stopların ardından Gasly-Magnussen mücadelesinin bir parçasıydı, 0.7 saniye gibi yakın bir mesafeden takip ediyordu ikiliyi. Gasly’nin Magnussen’i geçmesinin ardından o da Magnussen’e atak yapabilecek konuma geldi, ancak yukarıda bahsettiğimiz gibi çizgisini korurken fazla keskin bir hamle yaptı. Sonuç olarak temas sonucu spin attı ve yola devam etse de sonrasında garaja dönerek yarışa veda etti. Bir kötü hafta sonu daha Latifi için.

Kariyerinin en kötü hafta sonu ve bu kez sezonun genelinin aksine hata çoğunlukla kendisindeydi. Sıralama turlarında asla rekabetçi olamadı ve ancak 18. Sırayı elde edebildi. Startta sıra kaybetti, kendini gösterebileceği bir tempo tutturamadı ve arka sıralarda kabus gibi bir yarış geçirmeye mahkum etti kendini.

Schumacher ile teması da ilk ciddi hatasıydı. Bu temaslarda püf nokta çizgiyi nasıl koruduğunuz, nitekim mücadele esnasında normal çizgiden değil, boşluk bırakabileceğiniz en ideal çizgiden gitmeniz lazım. Zhou tam sınırda kalmayı denedi, ufak bir arkadan kayma yaşaması sonucu temas gerçekleşti. Hem ön kanat değiştirmesi, hem de 5 saniye ceza alması yarışını zaten bitirmişti, bir Alfa Romeo klasiği olarak mekanik arıza yaşayarak mücadele dışı kaldı. Sadece 5 puanda kalmışken daha sakin sürmeli.

The car of Mick Schumacher, Haas VF-22, on the grid

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images