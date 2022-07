Leclerc'in dramatik kazasına neden olan faktörler

Sezon başından bu yana Imola, Barselona, Bakü, Monako ve Silverstone yarışlarında Leclerc'in önemli puanlar kaybettiğini gördük. Bazen pilot hatası, bazen dayanıklılık sorunları ve bazen de yanlış strateji kararları; Leclerc'in 5 yarışta önemli puanlar kaybetmesine neden oldu.

Bu 5 yarışta kaybedilen önemli puanlardan dolayı şampiyonada ikinci sırada yer alan Leclerc, Avusturya GP galibiyetinin ardından puan farkını 38'e indirmişti ve Nisan ayındaki Avustralya GP'den bu yana ilk kez damalı bayrağı ilk sırada görmüştü.

Leclerc, Avusturya'nın ardından hanesine yeni galibiyetler yazdırarak şampiyonluk mücadelesinde Verstappen'e daha ciddi bir meydan okuma sunmak istiyordu.

Monakolu pilot, neredeyse ikinci evi olarak nitelendirebileceğimiz Paul Ricard Pisti'nde pole'den başladığı yarışta galibiyete uzanabilecek tempoya sahipti fakat 18. turda gelen hata, Leclerc'in yarışının bariyerlerde sonlanmasına neden oldu.

Leclerc'in kaza sonrasında gaz pedalıyla alakalı konuşması, muhtemel bir gaz pedalı sorunu olabileceği şüphelerini ortaya çıkarsa da bu iddia, Ferrari tarafından yalanlandı. Leclerc de kazanın kendi hatası olduğunu söyledi. Leclerc, bariyerlerden çıkmak için geri vitesi seçmeye çalışırken gaz pedalı devam ettiğinden radyodan pedalla alakalı şikayette bulunmuştu.

Peki, hafta sonu boyunca 11. virajda belki de en hızlı isim olan Leclerc'in aracın arkasını kaybetmesine neden olan faktörler neler?

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, crashes out at Le Beausset

Tüm Avrupa'da etkili olan sıcak havanın, Fransa GP'yi de etkisi altına alması bekleniyordu ve neredeyse tüm takımlar, hafta sonu öncesinde ve hafta sonu süresince Fransa'da lastiklerin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar.

Ferrari'nin Fransa'daki son yarışına baktığımızda da lastiklerin Paul Ricard'da neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayabiliyoruz. İtalyan takım, 2021 Fransa GP'de lastik aşınması anlamında bir kabus yaşamıştı ve iki araç da puan alamazken, Leclerc sadece 16. sırada finiş görebilmişti.

Ferrari, 2021 kabusunu tekrar yaşamamak adına bu yıl bu alanda önlemler aldı.

Paul Ricard, ön lastiklerin daha çok aşındığı ve ön taraf limitli bir pist. Ön lastiklerin üzerindeki yükü biraz olsa da azaltmak için genellikle arka tarafı daha kaymaya meyilli hâle getiren araç ayarları kullanılabiliyor.

Ferrari de ön lastiklerdeki baskıyı azaltmak adına, arka tarafı kaymaya meyilli bir hâle getiren ayarlar tercih etti.

Arka tarafı kaymaya meyilli yapan bu ayarlar, ön lastiklerin üzerindeki yükü azalttı ancak arka tarafta daha az yol tutuşu olmasına neden oldu. Buna ek olarak, 17 turluk arka lastikler artık kabarcıklanma sorunu yaşamaya başlamışlardı ve eski yol tutuşuna sahip değillerdi. Bu iki faktör, Leclerc'in aracın arkasını kaybetmesini kolaylaştırdı.

Arka tarafın kayması, normalde Leclerc'in gayet bir şekilde başa çıkabildiği bir durum. Fakat yarıştan sonra konuşan Leclerc, "tüm hafta sonu dengenin çok zor" olduğunu ve bunun, turdan tura "tutarlı olmayı zor kıldığını" belirterek araç ayarlarından bahsetmişti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, crashes out at Le Beausset

Fransa Grand Prix'sinin ilk turlarında gördük ki Red Bull, beklenildiği gibi Avusturya'da yaşadığı lastik aşınması sorunlarını büyük oranda çözmüştü ve Ferrari'ye yarışta meydan okuyabilecekti.

Verstappen, ilk turdan itibaren azami sürat avantajını da kullanarak Leclerc'in üstünde büyük bir baskı yarattı ancak Monakolu pilot, bu baskı altında hata yapmadı ve gayet iyi bir sürüş ortaya çıkardı.

İlk 13 tur boyunca Verstappen'in Leclerc'in 1 saniye içerisinde yer aldığını gördük. 13. turdan sonra ise Verstappen'in lastikleri yavaş yavaş ısınmaya başladı ve Leclerc, aradaki farkı 1.5-1.9 saniye arasına çıkarabildi. Lastikleri ısınan Verstappen, pistte daha fazla zaman kaybetmedi ve Hollandalı pilot, 16. turun sonunda pite çağrıldı.

Ferrari ve Leclerc ise pistte kalmayı tercih ettiler. Verstappen, erken pit stopu sayesinde yeni lastikleriyle Monakolu pilottan zaman alıyordu. 18. tura gelmiştik ve Leclerc hâlâ pite gelmemişti. Verstappen, yeni lastiklerinin de avantajıyla Leclerc'le arasındaki farkı kapamak ve Ferrari pilotunun önüne geçmek istiyordu.

Ferrari de bunun farkındaydı ve Leclerc'in lider bir şekilde piste dönebilmesi için kendisine bir hedef tur zamanı verdiler.

Monakolu pilot, Verstappen'in erken pit stop'la önüne geçmesini istemediğinden, pist üstünde fazla zorladı ve araç ayarları ile bitmiş lastiklerin de etkisiyle Le Beausset virajında aracın arkasını kaybederek spin attı.

Verstappen ve Red Bull'un erken piti, Leclerc'i pist üstünde zorlamaya mecbur bıraktı ve bir nevi hataya sürükledi.

Verstappen ve Red Bull'un, Leclerc'i pist üstünde zorlamaya mecbur bıraktığını söylemiştik ve Monakolu pilotun sektör derecelerine bakıldığında bu açıkça gözüküyor.

Leclerc'in kaza yaptığı tur olan 18. tura bakalım: Monakolu pilot, kaza anına kadar bir mini sektör hariç diğer tüm mini sektörlerde sarı derecelerle geliyor.

Leclerc'in kaza yaptığı turda sadece bir mini sektör morla parlıyor, o sektör de kazadan hemen önceki mini sektör. Yani Leclerc, kaza yapmadan önce mor mini sektör derecesiyle geliyordu.

Monakolu pilotun kaza yapmadan önceki son mini sektörünün mor olması, spinden önce ne kadar zorladığını da gösteren başka bir işaret.

Araç üstü görüntülere bakıldığında da Leclerc, bir önceki tura kıyasla tam gazda daha uzun süre kalıyor ve kaza yaptığı 11. virajın ilk apeksine 20 km/s kadar daha çok hız taşıyor.

Arkası kaymaya meyilli araç ayarları, ömrünün sonuna yaklaşan lastikler ve Leclerc'in fazla zorlaması; felaketin reçetesi oldu. Böylelikle Leclerc, şu ana kadar gerçekleştirilen 12 yarışın 6'sında (Imola, Bakü, Barselona, Monako, Silverstone, Fransa) önemli puanlar kaybetti ve şampiyonada 63 puan geriye düştü.

Ferrari ve Leclerc'in bu düşüşten toparlanıp toparlanamayacağını önümüzdeki yarışlarda göreceğiz.

A despondent Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after crashing out of the lead at Le Beausset

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images