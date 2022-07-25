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Russell,‘heyecan dolu' Fransa GP’den sonra Wolff’tan gelen telsiz konuşması için çok mutlu 

George Russell, Fransa Grand Prix'sinde ‘heyecan dolu' mücadelesinden sonra Mercedes takım patronu Toto Wolff'tan gelen telsiz konuşması için ‘oldukça mutlu olduğunu’ söyledi. 

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Yasenur Sever
, Editör
Russell,‘heyecan dolu' Fransa GP’den sonra Wolff’tan gelen telsiz konuşması için çok mutlu 
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Russell, Paul Ricard'daki yarışın son sektöründe Red Bull pilotu Sergio Perez ile üçüncülük için çekişiyordu.

8. virajda Russell, geç fren yaparak Perez'i geçmeye çalıştı ancak ikili arasında temas yaşandı ve sonuç olarak ikili yerlerini korudu.

Hakemler kurulu tarafından yapılan incelemeden ceza çıkmadı ve Russell, Perez’in pozisyonu korumasına öfkelenip, Mercedes takım radyosundan duygularını dile getirdi. Wolff, İngiliz pilota iki kez yarışa odaklanmasını ve bunu yaptığı takdirde rakibi geçebileceğini söyledi. 

Russell, son bölümdeki sanal güvenlik aracı mesajı sorunundan sonra Perez’den üçüncülüğü almayı başardı ve Wolff’tan gelen telsiz konuşmalarından çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ayrıca, bunun rekabet ve heyecanın yoğun olduğu anlarda pilot ve takımı arasındaki bağın ‘daha çok kuvvetlenmesi’ için yardımcı olduğunu düşündüğünü söyledi. 

Wolff'un sözleriyle ilgili soruya Russell, “Orada hepimizin nabızların yükseldiğini düşünüyorum.” 

Checo’ya karşı harika bir hamle yaptığımı hissettim ama sonunda yerimi koruyamadım.” 

“Orada kesinlikle biraz daha tempomuz vardı. Toto'yu telsizden dinlemek oldukça güzeldi ama benim açımdan, kesinlikle tam gaz gidiyordum."

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, arrives in Parc Ferme

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

“Takım olarak bu işte birlikteyiz ve araca oturduğunuzda bazen biraz yalnız hissediyorsunuz. Çünkü araçtayız, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve mühendislerin neler yaptığını bilmiyorsunuz. Mühendisler aracın içinde hissettiklerimizi tam olarak hissedemiyorlar. Bazen telsizde yer değişimleri bizi biraz daha yakınlaştırıyor.” dedi.  

Perez ile olan temas sorulduğunda İngiliz pilot, “Bu pozisyonu koruyamamak beni oldukça hayal kırıklığına uğrattı.” 

“Virajın benim olduğunu hissettim. İçeri daldım ve ön tekerleklerim (Perez’in) arka tekerleklerinin önündeydi. Kurallara göre burası benim yerimdi ve beni kerblere doğru sıkıştırdı ve dışarıdan yerini korudu.” 

“Sanırım bunun hakkında daha sonra konuşacağız, yine de bunları kendi kendine çözmenin bir yolu var. Ayrıca, VSC sonrası yeniden start oldukça zevkliydi.” dedi. 

Perez ise bu konuda, “Virajı kesmeseydim, ikimiz de yarış dışı kalırdık.” dedi. 

Wolff da konu hakkında konuştu ve yorumuyla ilgili şunları ekledi: "O on öfke döngüsünde sıkışıp kaldığını hissettim” 

“Açıkçası, bir pilot olarak küçük kokpitinizdesiniz.”  

“Sadece öfkelenmeyi bırakmasını ve Perez’i pist üzerinde geçmek için odaklanması gerçekliğiyle yüzleşmesi gerektiğini hissettim.” 

“En sonunda akıllıca davrandı ve VSC periyodu bitiminde çıkan karışıklıktan fırsat bularak geçmeyi başardı.” dedi. 

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