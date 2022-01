Monza da yarış öncesi hava gösterisini korumak istiyor

RacingNews365, geçtiğimiz günlerde Formula 1'in yarış öncesi gösteri kurallarını değiştirdiğini ve artık hava gösterilerine izin vermeyeceğini öğrenmişti.

Bu kural, askeri uçakları kapsayacak ve artık hiçbir askeri uçağın yarış öncesi gösteri yapmasına izin verilmeyecek. Diğer uçaklarla yapılan gösterilerde ise sürdürülebilir yakıt şartı koşulacak.

Böylelikle hem çevreye daha az zarar verilmesi, hem de ülkelerin askeri gücünün sergilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Fakat Silverstone, bunun geleneksel yarış öncesi gösterilerini kapsamadığını açıklamıştı. Şimdi ise Monza'dan benzer bir talep geldi.

Milano Otomobil Kulübü Başkanı Geronimo La Russa, gökyüzüne İtalyan bayrağının renklerini çizen Frecce Tricolori'nin yarış öncesi gösteri yapmasına izin verilmesini istedi.

ANSA Lombardy'ye konuşan La Russa, "Frecce Tricolori'nin İtalya Grand Prix'sinde düzenlediği şovun kaldırılmasına yönelik plandan vazgeçilmesini, Formula 1'in bir çözüm bulmasını ve seyircilerin milli kimliği simgeleyen bu muhteşem unsurdan mahrum kalmamasını umuyorum."

"Çevresel sürdürülebilirliğin, F1'in hedeflerinden biri olması gerektiği doğru ancak Frecce Tricolori herkes tarafından takdir edilen harika bir şov." dedi.

Sebastian Vettel, geçen yılın başında yarış öncesi yapılan gösterilerin rahatsız edici olduğunu söylemiş ve gereksiz yere yakıt kullanıldığını belirtmişti.

Frecce Tricolori fly over prior to the start in their Aermacchi MB339A jet trainers

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images