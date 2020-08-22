"Yeni Concorde Anlaşması ile en çok Mercedes kaybedecek"

Formula 1'de, 2021-2025 yılları arasını kapsayan yeni Concorde Anlaşması, 10 takımın tamamı tarafından imzalandı.

Bu, sezon sonunda F1'den fabrika takımını çekeceği konuşulan Mercedes'le ilgili iddiaların da sonu anlamına geliyordu.

Mercedes, yeni Concorde Anlaşması'ndan memnun olmayan takımların başında geliyordu ve takım patronu Toto Wolff, sık sık yeni anlaşma hakkında olumsuz açıklamalar yaptı.

Ancak sonunda tüm takımlar bu anlaşmayı imzaladı.

Alman Auto Motor und Sport'a göre yeni anlaşma ile en büyük mali kaybı Mercedes yaşayacak.

2019 yılı sonuçları ve o yıl dağıtılan para ödülleri temel alınarak yapılan analizlere göre Mercedes, sezonu şampiyon olarak tamamlasa bile 32 milyon dolar daha az alacak.

Bu da Toto Wolff'un anlaşmayı neden imzalamak istemediğini açıklıyor gibi görünüyor.

Anlaşmaya göre Red Bull -2019'da olduğu gibi sezonu üçüncü tamamlarsa- 29 milyon dolar daha az alacak.

Ferrari 25 milyon dolarlık bir kayıp yaşarken, McLaren da 9 milyon dolarlık bir kayba sahip olacak.

Yeni anlaşma ile en büyük faydayı orta grup takımları elde edecek.

AlphaTauri'nin 25 milyon dolar daha fazla para alması bekleniyor. Bu da neredeyse Red Bull'un kaybını telafi edecek.

Renault, 21 milyon dolar daha fazla para alacak. Racing Point 18 milyon dolar, Alfa Romeo ve Haas ise 9 milyon dolar daha fazla alacak.

Sadece Williams için değişen bir şey olmayacak.

Bu rakamlar, 2019'daki şampiyona sonucu baz alınarak ortaya çıkarıldı.

Yeni Concorde Anlaşması'nda, sonuncu olan takıma verilen para ödülüyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bu da Williams'ın son sırada yer alması halinde olumlu veya olumsuz etkilenmeyeceği anlamına geliyor.