Pirelli: "2021 yere basma gücü kesintisi, güvenlikle alakalı değil"

Pirelli, takımların 2020 lastiklerini istememesinin ardından bu sene 2019 lastiklerini getirmek zorunda kaldı. 2021'de normalde 18 inç lastikler kullanılacağı için Pirelli yeni lastikler hazırlamama kararı almıştı ancak 2021'de mevcut lastikler kullanılmaya devam edecek. Bu, 2019 için hazırlanan lastiklerin art arda 3 sene kullanılacağı manasına geliyor.

FIA, araçların hızının artmasının güvenlik sorunu çıkarabileceği gerekçesiyle 2021 için yere basma gücünü azaltacak bazı değişiklikler yaptı ve daha fazlasının yapılması bekleniyor.

Isola, değişiklikleri memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu değişikliklerinin güvenlik tedbiri olarak görülmemesi gerektiğini çünkü Pirelli olarak her zaman yüksek yüklere cevap verebildiklerini, lastiklerde oluşan yüksek basıncın yarışlarda farklı sorunlar çıkardığını söyledi.

Isola, "Bunu yapmaya FIA karar verdi. Onlarla hemfikir olmadığımı söyleyemem. Ancak bunun güvenlik gerekçesiyle yapıldığı mesajını vermek istemiyorum çünkü biz aero yüklerini lastik basıncını kullanarak idare edebiliyoruz."

"Açıkçası, şu an ile 2021 sonuna kadar takımların araçlarını ne kadar geliştirebileceklerini düşünürsek, devasa olduğunu söyleyebiliriz."

"2021 sonunda araçların yere basma gücü seviyesi gerçekten çok yüksek olabilirdi. Bu yüzden lastik basıncını arttırmak zorunda kalacaktık. Bu da istemediğimiz şekilde lastik aşınması, lastiklerin aşırı ısınması ve kabarcıklanma sorunlarını beraberinde getirecekti. Bu açıdan doğru hamleydi."dedi.

Isola, lastik basıncını arttırmanın Silverstone'daki ikinci yarışta, ilk yarışta yaşanan sorunların yaşanmasını engellediğini söyledi.

Isola, "Bana göre bu güvenlik gerekçesiyle olmadı. Lastik basınçlarını arttırırsak, araç yüküyle baş edebiliyoruz. Bu durumda lastikler baskı altında kalmıyor. Silverstone'daki ikinci yarışta bunu yaptık. Tamam, kıyaslama yapmak zor çünkü 2. yarışta 37 - 38 turluk stintler olmadı."

"Ancak Silverstone'daki ikinci yarıştan sonra lastiklerde yaptığımız analize göre, her şey yolundaydı. Bu açıdan, lastik basıncı bu denklemde önemli rol oynuyor. Basınç ile lastik yapısına yardımcı olabiliriz. Lastikleri etkileyen dikey ve yanal güçler var. Her piste göre minimum lastik basıncını ayarlayabiliriz. Lastiklere uygulanan enerjiye göre bunu yapabiliriz." dedi.

Silverstone'daki ikinci yarışta lastik patlatma sorunu olmasa da özellikle Mercedes, kabarcıklanma sorunu yaşadı.

Isola, "Lastik basıncını arttırmanın, aşınma ya da aşırı ısınma gibi yan etkileri oluyor. Lastik yapısı daha fazla baskıya maruz kaldığı için bu tür yan etkiler oluyor, bazı durumlarda kabarcıklanma sorunu çıkıyor."

"Pilotlar bunu istemiyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Bu açıdan küçük bir adımla yere basma gücünü sınırlandırmak ya da yere basma gücünü azaltmak duruma yardımcı oluyorsa, lastiklere yardımcı oluyorsa, böylece biz de lastiklerde düşük basıncı kullanabiliriz."

"Geçen seneden beri aynı ürünü kullandığımızı ve aynı ürünü gelecek sene de kullanmamız gerektiğini hesaba katarsak, gelecek seneki kurallar lastiklerin davranışlarına, aşırı ısınmayı azaltmaya, aşınmayı azaltmaya yardımcı olacak. Bu da pilotların biraz daha fazla zorlayabilmesini sağlayacak." dedi.