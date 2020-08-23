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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Pironi hayatını kaybediyor

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F1 tarihinde bugün: Pironi hayatını kaybediyor
Ekleyen:
, Editör

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 23 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1953

Alberto Ascari, takım emirlerini dinlemedi ve İsviçre'deki yarışı kazanarak, F1'deki son galibiyetini aldı.

Ferrari o yarışı 1-2-3 bitirdi. O yarışta Juan Manuel Fangio, vites kutusu problemleriyle uğraşırken, Ascari da motor sorunuyla pite girmek zorunda kaldı.

Yarışa takım arkadaşları Giuseppe Farina ve Mike Hawthorn'un gerisinde döndü.

Ferrari, pozisyonlarını korumaları gerektiğini söylese de Ascari bunu dinlemedi ve her ikisini de geçerek galibiyete uzandı.

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Alberto Ascari, Ferrari 500 4

Alberto Ascari, Ferrari 500 4
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Fotoğraf: LAT Images

 

1959

Stirling Moss ve Masten Gregory, Portekiz Grand Prix'sini sırasıyla birinci ve ikinci sırada bitirerek Cooper-Climax T51'in gücünü kanıtladı.

Moss, yarışa pole pozisyonundan başlayan Jack Brabham ile Gregory ve Bruce McLaren'e karşı liderliğini korudu.

Brabham daha sonra spin attı ve tur yemiş olan Mario Cabral'a çarpmaktan kaçınmak için bir telgraf direğine çarptı.

Bu, aracı piste geri fırlattı ve Brabham aracın içinden fırlayarak yolun ortasına indi.

Gregory, onu son saniye fark etti ve ezmekten son saniye kurtuldu.

Kaza McLaren'i üçüncü sıraya yükseltti, ancak bir vites kutusu arızası yaşadı ve bu yüzden üçüncü sıra Dan Gurney'e gitti.

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Stirling Moss, Cooper-Climax

Stirling Moss, Cooper-Climax
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Fotoğraf: LAT Images

Roy Salvadori, Aston Martin DBR4

Roy Salvadori, Aston Martin DBR4
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1964

İtalyan Lorenzo Bandini, Ferrari ile Avusturya Grand Prix'sini kazandı. Bu, Bandini'nin Formula 1'deki tek galibiyetiydi.

Bu yarış aynı zamanda Jochen Rindt'in ilk yarışıydı ve tarihte ilk kez bir Avusturyalı F1'de yarıştı. Rindt, ölümünden sonra dünya şampiyonu olan tek pilottu.

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Lorenzo Bandini, Ferrari 156

Lorenzo Bandini, Ferrari 156
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Fotoğraf: LAT Images

Lorenzo Bandini

Lorenzo Bandini
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1987

1982 Almanya GP'de geçirdiği büyük kazanın ardından ciddi şekilde sakatlanan Didier Pironi, 1987 yılında katıldığı bir sürat teknesi yarışında hayatını kaybetti.

Pironi, hem geçirdiği kaza hem de 1982 San Marino'da takım emirlerini dinlemeyip, Gilles Villeneuve'ü geçmesiyle biliniyor.

O yarışta Ferrari rahat şekilde ilki sıradaydı ve Gilles Villeneuve, son turlarda takım emri geldiği için aracı finişe getirmeye odaklanmıştı. Ama Pironi, takım emirlerini dinlemedi ve Villeneuve'ü geçerek zafere ulaştı. Villeneuve o yarıştan sonra çok sinirlendi ve bir daha Pironi ile konuşmayacağını belirtti. 

Pironi, Villeneuve'ün o yılki kazasından birkaç yarış sonra ciddi bir kazaya karıştı ve F1'den emekli oldu. Kazadan sonra AGS ile testler yapsa da, Formula 1'e dönmedi.

Pironi'nin ölümünden sonra kız arkadaşı Catherine Gouxi, ikiz bebekler dünyaya getirdi ve isimlerini Pironi ile Gilles koydu.

Gilles Pironi, 2014 yılında Mercedes'e mühendis olarak katıldı ve hatta 2020 Britanya GP'de takımla birlikte podyuma dahi çıktı.

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Race winner Didier Pironi, Ferrari

Race winner Didier Pironi, Ferrari
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Fotoğraf: LAT Images

Race winner Didier Pironi, Ferrari

Race winner Didier Pironi, Ferrari
2/12

Fotoğraf: Sutton Images

Didier Pironi, Ferrari and Gilles Villeneuve, Ferrari

Didier Pironi, Ferrari and Gilles Villeneuve, Ferrari
3/12

Fotoğraf: LAT Images

Didier Pironi, Ferrari 126C2, leads Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2

Didier Pironi, Ferrari 126C2, leads Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2
4/12

Fotoğraf: LAT Images

Didier Pironi, Ferrari 126C2, leads Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2

Didier Pironi, Ferrari 126C2, leads Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2
5/12

Fotoğraf: Ercole Colombo

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, leads Didier Pironi, Ferrari 126C2

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, leads Didier Pironi, Ferrari 126C2
6/12

Fotoğraf: LAT Images

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, leads Didier Pironi, Ferrari 126C2

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, leads Didier Pironi, Ferrari 126C2
7/12

Fotoğraf: LAT Images

Didier Pironi ve Gilles Villeneuve, Ferrari pitlerinde

Didier Pironi ve Gilles Villeneuve, Ferrari pitlerinde
8/12

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Alain Prost, Renault RE30B, Keke Rosberg, Williams FW08 Ford, Didier Pironi, Ferrari 126C2, Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 182, Eddie Cheever, Ligier JS17 Matra, Nigel Mansell, Lotus 91 Ford

Alain Prost, Renault RE30B, Keke Rosberg, Williams FW08 Ford, Didier Pironi, Ferrari 126C2, Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 182, Eddie Cheever, Ligier JS17 Matra, Nigel Mansell, Lotus 91 Ford
9/12

Fotoğraf: LAT Images

Didier Pironi, Ferrari, Jean-Marie Balestre

Didier Pironi, Ferrari, Jean-Marie Balestre
10/12

Fotoğraf: LAT Images

Didier Pironi, Ferrari 126C2

Didier Pironi, Ferrari 126C2
11/12

Fotoğraf: Sutton Images

Didier Pironi, Ferrari 126C2 ve Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 182

Didier Pironi, Ferrari 126C2 ve Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 182
12/12

Fotoğraf: LAT Images

 

2009

Uzun yaz arasının ardından heyecan Avrupa GP ile devam etti. Gözler, sakatlanan Felipe Massa'nın yerini alan Luca Badoer'in üzerindeydi. İtalyan sürücü beklendiği üzere felaket bir hafta sonu geçirdi ve sonuncu oldu.

Liderlik mücadelesi ise Brawn ve McLaren sürücüleri arasında geçti.

Sonunda Rubens Barrichello zafere ulaşan isim oldu, Lewis Hamilton ikinci ve Kimi Raikkonen üçüncü oldu.

O yarışta Sebastian Vettel motor sorunu ile yolda kaldı.

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Podyum: Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP, 2. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 3. Kimi Raikk

Podyum: Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP, 2. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 3. Kimi Raikk
1/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Rubens Barrichello, Brawn GP

Yarış galibi Rubens Barrichello, Brawn GP
2/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP
3/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP arrives Parc Ferme

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP arrives Parc Ferme
4/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP arrives Parc Ferme

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP arrives Parc Ferme
5/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP kutlama yapıyor

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP kutlama yapıyor
6/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP kutlama yapıyor

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP kutlama yapıyor
7/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP takımı ile kutlama yapıyor

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP takımı ile kutlama yapıyor
8/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP takımı ile kutlama yapıyor

Yarış galibi Rubens Barrichello, BrawnGP takımı ile kutlama yapıyor
9/9

Fotoğraf: XPB Images

 

2015

Belçika'da Mercedes üstünlüğü devam etti ve Lewis Hamilton pole pozisyonundan başladığı yarışı kazandı.

Yarışın yıldızı ise, Mercedes motorlu Lotus'la üçüncü olarak podyuma çıkan Romain Grosjean'dı.

Nico Rosberg, o yarışı Hamilton'ın 2 saniye ardında bitirdi.

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FIA Basın Konferansı,: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takım arkadaşı Lewis Hamilton, Mercedes AMG

FIA Basın Konferansı,: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve takım arkadaşı Lewis Hamilton, Mercedes AMG
1/11

Fotoğraf: XPB Images

İkinci Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ile yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda

İkinci Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ile yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyumda
2/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton, takımıyla birlikte kutlama yapıyor

Yarış Galibi Lewis Hamilton, takımıyla birlikte kutlama yapıyor
3/11

Fotoğraf: XPB Images

Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06

Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06
4/11

Fotoğraf: Mercedes AMG

Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06

Kazanan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06
5/11

Fotoğraf: Mercedes AMG

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2. Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Michael Harre, Mercedes AMG, 3. Romain Grosjean, Lotus F1

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2. Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Michael Harre, Mercedes AMG, 3. Romain Grosjean, Lotus F1
6/11

Fotoğraf: Sutton Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06
7/11

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış sonrası FIA Basın Konferansı,: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, ikinci; Lewis Hamilton, Mercedes

Yarış sonrası FIA Basın Konferansı,: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, ikinci; Lewis Hamilton, Mercedes
8/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton, takımıyla birlikte kutlama yapıyor

Yarış Galibi Lewis Hamilton, takımıyla birlikte kutlama yapıyor
9/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton, takımıyla birlikte kutlama yapıyor

Yarış Galibi Lewis Hamilton, takımıyla birlikte kutlama yapıyor
10/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton, takımıyla birlikte kutlama yapıyor

Yarış Galibi Lewis Hamilton, takımıyla birlikte kutlama yapıyor
11/11

Fotoğraf: XPB Images

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