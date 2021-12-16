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Formula 1 Haberler

Wurz: "Michael Masi kurallara aykırı değil, yoruma açık kararlar verdi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alexander Wurz, Michael Masi'ye destek verdi ve kendisinin kurallara aykırı şeyler yapmadığını dile getirdi.

Wurz: "Michael Masi kurallara aykırı değil, yoruma açık kararlar verdi"

Formula 1, Charlie Whiting'in 2019 yılında ani şekilde hayatını kaybetmesinin ardından yarış direktörlüğü pozisyonuna Avustralyalı Masi'yi getirmişti.

Masi, Formula 1'de görev almadan önce Supercars, Formula 2 ve Formula 3 gibi serilerde yarış yönetiminde yer almıştı.

Bu yıl Masi'nin aldığı kararlar sık sık tartışma konusu oldu. Fakat şampiyonluk savaşı kızıştıkça, gözler daha çok Masi'ye çevrildi ve Abu Dhabi'de yaşananlar, bardağı taşıran son damlaydı.

Şimdi Mercedes başta olmak üzere bazı kesimlerin, Masi'yi bu görev için yetersiz bulduğu söyleniyor.

Fakat SpeedWeek'e konuşan motor sporları danışmanı ve GPDA başkanı Alexander Wurz, Michael Masi'nin kural hatası yapmadığını düşünüyor.

Eski F1 pilotu Wurz, Speed ​Week'e verdiği demeçte, "Charlie Whiting'den boşalan yere geçmek Masi için zaten başlı başına çok zordu."

"Sezon onun için zordu ve yıl  boyunca izlenen yol da zordu. FIA, çizginin çok ince olduğu bir açıklık ve şeffaflık yoluna girdi. Onların yerinde olsam bir adım geri giderdim."

"Charlie'nin yaptığının aynısını yapardım ve yarış direktörü ile takımlar arasındaki iç müzakerelerin hiçbirisini yayınlamazdım."

"Durum aslında daha önce olduğundan çok farklı değil ama bu yıl durum genellikle belirsizdi. Michael spor yönetmeliklerine aykırı bir şey yapmadı ancak her iki şekilde de yorumlanabilecek durumlar ve paragraflar vardı. Bu da tartışmalı durumlara yol açtı."

"Ancak hakemlerin saniyeler içerisinde kararlar aldığı bu sporda her zaman böyleydi. Ayrıca onlar birer insanlar."

"Genel olarak, sosyal medya ve basın nedeniyle baskı altında olan bir yarış direktörü için son derece zor bir durumdu, ancak Michael'ın performansını son derece sağlam buluyorum. Sportif kuralları çok iyi biliyor.” dedi.

Michael Masi, Race Director, walks the track

Michael Masi, Race Director, walks the track

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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