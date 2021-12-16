Alonso: "Bu kış daha fazla hazırlık yapmak istiyorum"

Alonso'ya, 2021'de Alpine ile F1'e dönüşünden önce İsviçre'de bisiklet sürerken bir araba çarptı ve çenesindeki kırığın onarılması için ameliyat olması gerekiyordu.

Alonso, Alpine ile sezon öncesi testler için piste çıkmayı başardı ancak yaşadığı kaza, hazırlıklarını etkilediği için takımla hız kazanmasının zaman aldığını belirtti.

Sezon sonrasında daha fazla ameliyata ihtiyacı olacağını daha önce doğrulayan Alonso, titanyum protezleri üst çenesinden çıkarttırmak için önümüzdeki ay bir operasyon geçireceğini açıkladı.

Alonso, Çarşamba günü Motorsport.com da dahil olmak üzere bir toplantıda, "Hazır olmam ya da geçen yıla göre biraz daha iyi hazırlanmam gerekiyor."

"Şubat ayında bisikletle geçirdiğim kaza, geçen yıl yardımcı olmadı. Bu kış, yüzümdeki protezleri çıkarttırmak zorundayım ve bu yüzden Ocak ayında iki hafta tatil yapacağım."

"Ancak muhtemelen ameliyat olmasa bile o haftalarda tatilde olurdum çünkü artık rahatlama zamanı."

"Ondan sonra fiziksel olarak iyi bir programla kış testlerine girmeli, araca binmeli ve hazırlanmalıyız. Araç rekabetçiyse, %100'ümde olacağımdan eminim." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, Kasım ayında Katar Grand Prix'sinde yedi yıldan fazla bir süredir ilk F1 podyumunu kazanmayı başardı ve aynı zamanda, Temmuz ayında Macaristan Grand Prix'sinde Esteban Ocon'un Alpine için sürpriz bir galibiyet elde etmesine yardımcı oldu.

40 yaşındaki Alonso, 2021 sonunda Kimi Raikkonen'in emekli olmasının ardından önümüzdeki sezona griddeki en yaşlı sürücü olarak başlayacak.

Alonso, yaşlandıkça her yeni sezon öncesi hazırlıklarının değiştiğini ancak 2021 sezonu başlamadan önceki kısıtlı programını telafi etmeye istekli olduğunu açıkladı.

Alonso, "Bisiklet kazasından sonra Bahreyn için gün sayıyordum ve gitmek için tam zamanında gelmiştim ancak uygun bir fiziksel programım yoktu."

"Bu kış biraz daha fazla hazırlık yapmak istiyorum. Tabii ki şimdi 40 olacağım ve 23 yaşımla aynı şekilde antrenman yapmıyorum. Daha fazla antrenman yapmalıyım. Daha fazla esnemeliyim, farklı yemek rutinlerine sahip olmalıyım, aynı formda ve aynı güçte olmak için başka birçok şey yapmam gerekiyor."

"Bunu yapmaya hazırım, bu yüzden de geri döndüm. Yapacak daha çok fedakarlık var ama bu kış için plan bu."

"Olabildiğince güçlü olacağım ve onlardan daha yaşlı olduğum için antrenman yapmam ve diğer sürücülerden daha fazlasını yapmam gerektiğini biliyorum." dedi.