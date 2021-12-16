Pirelli, Abu Dhabi testinde mutlu ayrılıyor

Lastik üreticisinin Formula 1 tarafından sorumlu olan Mario Isola, yeni lastikle yapılan son testin ardından epey pozitif görünüyor.

Isola, salı ve çarşamba günkü testlerin ardından şöyle konuştu: "İki test gününün gidişatından ve yeni 18 inç lastiklerin davranışlarından memnunuz. Bu test, 2019'da başlayan ve 2022 için yeni lastiklerin oluşumuna giden gelişim sürecinin son halkasıydı."

Formula 1 sürücüleri testlere arka lastiklerde 17.5 psi ve ön lastiklerde 21.5 psi ile başladı. Pirelli bunun yol tutuşu etkilediğini gördü ve ikinci gün ön lastiklerdeki basıncı 1,5 psi azalttı. Lastik ısıtıcı battaniyelerin sıcaklığı 2022 yönetmeliğine göre ayarlandı. Önümüzdeki yıl hem ön hem de arkadaki lastik ısıtıcısı yetmiş dereceden daha sıcak olmayacak. 2021'de bu, ön lastiklerde 100 derece ve arka lastikte 80 dereceydi.

Isola, "İlk gün aşınma gördük, bu da önden kaymaya yol açtı. Bu özellikle yumuşak lastiklerde olan bir şeydi."

"İlk günkü veriler, ön tarafta lastik basıncını 1,5 psi azaltmanın mümkün olduğunu gösterdi. Bu da işleri özellikle C3 lastiği için daha iyi hale getirdi." dedi.

Pirelli band op de auto George Russell, Mercedes W10 Mule Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

2022'de itibaren aerodinamik düzenlemeler değişecek ve lastikler de farklı olacak. Yeni araçlar gelişim aşamasında olduğundan, takımlar mevcut nesil araçları 18 inç lastiklere uyacak şekilde değiştirmek zorunda kaldı.

Isola, "Gelecek yıl için bunu aklımızda tutmalıyız. Bu test esas olarak takımlara kışın analiz edebilecekleri veriler sağlamayı amaçlıyordu."

"Doğru tabloyu gelecek yılın başında göreceğiz. 2022 araçları çok farklı aerodinamiye, frenlere ve jant kapaklarına sahip."

"Simülasyonlarda, yeni araçların mevcut araçlardan yarım saniye daha yavaş olduğunu görüyoruz. Bu, önümüzdeki sezonun sonunda kapanacak bir fark."

"2022'de, gerekirse sonraki sezon için hamurları geliştirmemize izin verecek 25 günlük testimiz daha olacak. Yeni 18 inç lastiklerin 2022 araçlarda nasıl çalıştığını görmek için beklememiz gerekiyor." dedi.