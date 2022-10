Wolff: "Zamanında Red Bull tulumunu giymekten gurur duydum"

Haberi dinle

78 yaşında hayatını kaybeden Avusturyalı iş adamı, Formula 1 kadar birçok spora katkı sağladı ve genelde üst seviye başarılar elde etti.

Bu içeriğimizde sizlere Matechitz'in vefatı hakkında yapılan açıklamaları derledik.

Mercedes F1 Takım Patronu Toto Wolff

Zamanında yarıştığım araçta Red Bull sponsorluğu vardı ancak genç bir sürücü olarak GT sürücüsü olduğum dönemde o renkleri giydiğim için gurur duyuyordum. Red Bull pilotu olmak prestijli bir şeydi ve o tulumları ve takım ürünlerini giydiğim için gurur duyuyordum.

Aslında bir Avusturyalı olarak Red Bull'un tarihini, onu ve onun ekibini iyi biliyorum. Enerji içeceği satmaya başladıklarında, bazı kulüpler onları geri çevirdi. Ne sattıklarını ve enerji içeceğinin ne olduğunu sordular. Sonrasında enerji içeceğinin votka ile içildiğinde bir nevi uyuşturucu gibi olduğu söylenince masa altından satılmaya başlandı.

Ardından Münih'teki kulüplere götürüldüğünde aynısı oldu. Bu, Red Bull'la alakalı çok fazla efsanenin çıkmasına neden oldu. Enerji içeceği diye bir şey yoktu ancak sonrasında giderek güçlendi. Onların fiyat politikasını da hatırlıyorum. Süpermarket zincirleri daha ucuza satmak isteyip onu satıştan çıkarmakla tehdit ettiklerinde kılını kıpırdatmamıştı. Çıkarmalarını söylüyordu ancak sonrasında marketler yeniden satışa başlıyorlardı. Sonrasında oradan yapılan büyük kârlar, spora yatırıldı.

Dietrich Mateschitz, Red Bull'un Sahibi ve CEO'su efsaneler töreninde Fotoğraf: XPB Images

O adam hayattan daha büyüktü. Avusturya'da futbol, buz hokeyi, Leipzig ve yarış programı için yaptıkları inanılmaz. Muhtemelen kişisel bazda Formula 1'e en büyük katkıyı o yapmıştır. Ben şanslı birisiydim çünkü bazen ünlü Hangar 7'ye davet ediliyordum. Oldukça etkileyiciydi. Çok düşünceli birisiydi. İkimiz görüşürdük, Mercedes ve Red Bull olarak başlayan konu, saatlerce sürerdi ve sonunda hep ailelerimizi ve keyif aldığımız her şeyi içeren çok şahsi konularla sonlanırdı.

En büyük başarısı marka oldu. 1990'larda ortaya çıkan bir marka. 32 sene öncesinden bahsediyoruz. Şirketin kaç milyar euro kazandığını bilmiyorum ancak yeni bir pazar oluşturmak, sadece Tayland'da var olan bir ürünü farklı bir paketle yaratmak ve küresel bir oyuncu haline getirmek büyük bir başarı ve sporla alakalı her şeyi gölgeliyor.

Ama bizim mikro evrenimizde, bir keresinde bana, yapmaktan zevk aldığı sürece para kaybeden bir spor projesi yapmayı tercih ettiğini söylediğini hatırlıyorum. Bunu spor aşkı için söyleyen çok fazla girişimci yok.

Dietrich Mateschitz, CEO and Founder of Red Bull Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

F1 CEO'su Stefano Domenicali

Formula 1 ailesinin çok büyük saygı duyulan ve sevilen ismi Dietrich Mateschitz'in vefat ettiği haberleri karşısında derinden üzgünüm.

O inanılmaz bir vizyona sahip girişimciydi, sporumuzun dönüşmesine yardımcı oldu ve tüm dünyada tanınan Red Bull markasını yarattı.

Tüm Formula 1 topluluğu gibi onu çok özleyeceğim. Bu üzücü süreçte tüm düşüncelerimiz ve duamız ailesi, arkadaşları, Red Bull ve AlphaTauri takımlarıyla.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem

Dietrich Mateschitz'in hayatını kaybettiği haberlerini duyduğum için çok üzgünüm.

O, motor sporlarındaki yükselen isimdi ve Red Bull ile birlikte sadece iki son derece başarılı Formula 1 takımı kurmakla kalmadı, aynı zamanda her türlü motor sporunu destekledi ve Red Bull'un genç programları aracılığıyla sayısız genç sürücünün kariyerine yardımcı oldu.

Tüm FIA ailesinin düşünceleri şu anda sevdikleriyle birlikte. O, çok özlenecek.

Red Bull Racing Takım Patronu Christian Horner

Çok, çok üzücü. Ne harika bir adam - türünün çok azı. Dünya çapında, farklı spor dallarında pek çok insan için başardıkları ve yaptıkları rakipsiz.

Birçoğumuz, sağladığı fırsatlar ve sahip olduğu vizyon, sahip olduğu karakter gücü ve hayallerin peşinden gitmekten ve hayallerin peşinden gitmekten asla korkmadığı için ona minnettar olmalıyız. Burada F1'de bunu yaptı, size bir fark yaratabileceğinizi kanıtladı.

Ona, yaptığı her şeye, yıllar boyunca bizi desteklerken yaptığı her şey için inanılmaz derecede minnettarız. Bu pit alanında çok fazla sürücü, çok fazla takım üyesi, çok fazla insan ona çok şey borçlu.

Christian Horner, Red Bull Racing, Direktör ve Dietrich Mateschitz, Owner, Red Bull CEO ve Adrian Ne Fotoğraf: XPB Images

Ferrari CEO'su John Elkann

Motor sporlarında yaptığı her şey için Dietrich Mateschitz'e minnettarım ve onu bir girişimci ve her zaman yeni zorlukları seven bir adam olarak tutkusu ve cesaretiyle hatırlayacağım.

Ferrari'deki herkes adına ailesine ve Red Bull Racing ve AlphaTauri'deki arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Düşüncelerimiz ve duygudaşlıklarımız hepsiyle.

Sebastian Vettel

Onun yolculuğunun bir parçası olan herkes için büyük bir şok ve ben hâlâ biraz şok durumundayım. Öncelikle bunu atlatmam lazım.

O dönemde çok gençtim. Ancak bana her zaman eşit ve çok fazla saygıyla yaklaşırdı. Zamanla daha fazla takdir etmeyi öğrendim. O, ne olursa olsun her zaman diğerlerinin mümkün olmadığını düşündüğü şeyleri başaran çok özel birisiydi.

Max Verstappen

Tabii ki bizim için çok zor bir sıralama oldu. Bu tür zamanlarda sonuçları gerçekten umursamıyorsunuz. Bunun bir önemi olmuyor çünkü bugün daha çok ne olduğunu, takımdaki herkes, tüm takım, oluşturduğu şey, şirketin kendisi, Red Bull ve şahsen benim için onun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.

O olmasaydı, bugün burada oturmuyor olurdum, sahip olduğum başarıları elde edemezdim. Bu yüzden takımdaki herkes için inanılmaz derecede zor bir şey. Şanslıyım ki birkaç hafta önce onunla görüşebildim, onunla biraz zaman geçirebildim ancak yine de bugün zor bir gün.

Bunca yıl boyunca desteklediği genç yeteneklerin sayısı ve özellikle benim tarafımdan bu kadar genç yaşta bana inanması ve ayrıca ilişkinin yıldan yıla büyüdüğünü görmesi çok özeldi.

Onunla yaptığım son ziyareti, konuştuklarımızı ve o gün [birlikte] geçirdiğimiz zamanı sonsuza dek hatırlayacağım. Benim için o zamanlar çok özeldi ama şimdi kesinlikle daha da özel.

Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing, Dietrich Mateschitz, CEO Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images

Sergio Perez

Maalesef onunla fazla vakit geçiremedim. Harika bir insandı - süper mutlu, gerçekten heyecanlı - ve yarattığı şey, yarattığı marka ve sadece bu değil, spor tutkusu, bence dünyada gerçekten büyük bir fark yarattı.

Gerçekten yarışta takımlar şampiyonu olmak için her şeyi yapabileceğimizi umuyorum çünkü bunu yapmak için güzel bir gün olacak.

Carlos Sainz

Ailesine ve tüm Red Bull ailesine başsağlığı diliyorum. Dietrich'i oldukça fazla tanıyordum ve geçmişte onun desteği de bana yardımcı oldu. O olmasaydı Formula 1'e ulaşamazdım.

Motor sporları için yaptığı şeylerin miktarı, sadece Formula 1 ve genç sürücüler için değil, MotoGP'den F1'e, aklınıza gelebilecek tüm sporlara kadar tüm kategorilerde kaç tane Red Bull logosunun olduğunu düşünürsek – genç yetenekleri nasıl desteklediği, kaç kişiye destek olduğu, vizyonu ve fikri çılgınca.

Bence o çok önemli bir adam, süper iyi bir adam ve etrafta olmasından her zaman zevk aldığım bir adam. Buradan taziyelerimi iletmek istiyorum. Huzur içinde uyusun.

Pierre Gasly

Dietrich'in, özellikle bu hafta sonu vefat ettiğini duymak son derece üzücü. Sıralamalardan önce ailesine bir mesaj gönderdim. Bu üzücü bir şey.

Red Bull ile yaptıkları, Red Bull ailesinin bir parçası olarak hepimize sağladıkları sonsuza dek hatırlanacak.

Daniel Ricciardo

Bay Mateschitz'in haberini sıralamalardan hemen önce aldım. Açıkçası son bir saat pek keyifli geçmedi ve ailesine ve tüm Red Bull ailesine taziyelerimi iletmek istedim.

Kariyerimde çok büyük bir rol oynadı ve nihayetinde bugün olduğum yere gelmemde çok etkili oldu. 2018'in sonunda Red Bull'dan ayrıldığımızdan beri bile iletişimimizi sürdürdük. Bildiğiniz gibi, o her zaman ön planda değildi. İlgi odağı olmayı sevmedi ve geri plana çekildi ama pistte olduğunu duyarsam, gidip onu görmeye çalışırdım.

Yaptığı şey olağanüstü, bu yüzden zaman içinde Red Bull ailesinin bir parçası olan biz sporcuların paylaşabileceği pek çok güzel şey ve bir sürü mutlu hatıra var. Çok üzücü bir haber. Ne büyük bir adamdı be!

Dietrich Mateschitz, Red Bull sahibi ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alex Albon

Seanstan hemen sonra söylendi. Bu benim için bir şok. Sporda yaptığı şey inanılmaz, sadece Formula 1'de değil, gördüğünüz gibi, ben de dahil olmak üzere Red Bull tarafından finanse edilen ve sporlarda mücadele eden bir sürü sporcu var.

Red Bull sponsorum olduğumda 12 yaşındaydım. Bu çok üzücü. Genel olarak her şey için büyük bir kalbi ve spor tutkusu vardı. Çok özlenecek.

Yuki Tsunoda

Red Bull ailesi olarak kesinlikle çok üzücü. Özellikle sıralamalardan önce duymak kötü bir haberdi.

Birkaç kez yüz yüze görüştük ve ayrıca bir telefon görüşmemiz oldu. O gerçekten iyi bir adamdı ve Red Bull'da %90, 99 gibi büyük bir rol oynadı.

Sahip olduğu başarılar ortada. O olmadan Red Bull Racing ve ayrıca AlphaTauri, bu şekilde ilerleyemezdi. Huzur içinde uyu. Yarışta onun için çok çabalayacağız.

Adrian Newey, Red Bull Racing, Teknik Direktörü ve Dietrich Mateschitz, Owner, Red Bull CEO ve Helmu Fotoğraf: XPB Images