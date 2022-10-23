Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Wolff: "Zamanında Red Bull tulumunu giymekten gurur duydum" Sonraki / 2022 Amerika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak, Tsunoda 5 sıra grid cezası aldı

Alpine, Esteban Ocon'un güç ünitesini FIA delegesine haber vermeden değiştirdiğinden Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak. Yeni bir vites kutusuna geçen Yuki Tsunoda ise 5 sıra grid cezası aldı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak, Tsunoda 5 sıra grid cezası aldı
Haberi dinle

Amerika GP öncesinde grid diziliminde bazı değişimler yaşanacak. Sıralama turlarında istediğini alamayan ve 18. olarak ilk bölümde elenen Esteban Ocon, tamamen yeni bir güç ünitesine geçiyor. 

Ocon, normalde güç ünitesini değiştirmesinin ardından son sıradan start alırdı ama Alpine, motor değişimini FIA delegesine haber vermeden gerçekleştirdi. Bu yüzden Fransız pilot, bu akşamki yarışa pit yolundan başlayacak. Ocon, bu yeni motorla -anormal bir durum yaşanmadığı sürece- sezon sonunu görecektir. 

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ise yeni bir vites kutusuna geçecek. Tsunoda, izin verilen değişim sayısını aştığından 5 sıra grid cezası alacak. Japon pilot, bu cezayla birlikte yarışa 19. sıradan başlayacak. 

Böylelikle bu hafta sonu Charles Leclerc, Guanyu Zhou, Sergio Perez ve Fernando Alonso'nun ardından iki pilot daha grid cezası almış oldu. 

Ayrıca okuyun:
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Zamanında Red Bull tulumunu giymekten gurur duydum"
Önceki haber

Wolff: "Zamanında Red Bull tulumunu giymekten gurur duydum"
Sonraki haber

2022 Amerika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

2022 Amerika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Leclerc: "Yarış sonlarında daha rekabetçi olmamız gerek" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Leclerc: "Yarış sonlarında daha rekabetçi olmamız gerek"

WSBK Arjantin: Hafta sonunun son yarışını Bautista kazandı, Toprak 2. oldu Villicum
World Superbike

WSBK Arjantin: Hafta sonunun son yarışını Bautista kazandı, Toprak 2. oldu

WSBK Arjantin: Superpole yarışındaki kıyasıya mücadeleyi Toprak kazandı, Bautista 2. oldu! Villicum
World Superbike

WSBK Arjantin: Superpole yarışındaki kıyasıya mücadeleyi Toprak kazandı, Bautista 2. oldu!

Son Haberler

Leclerc: "Yarışta lastikleri istediğimiz gibi kullanamıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarışta lastikleri istediğimiz gibi kullanamıyoruz"

Ferrari pilotu Charles Leclerc'e göre İtalyan ekibin en büyük problemlerinden birisi lastikleri yeterince iyi kullanamamak.

Hamilton: "Red Bull'un hız avantajı çok büyük"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Red Bull'un hız avantajı çok büyük"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull'un bu yılki hız avantajının çok büyük olmasından ötürü yarış kazanmalarını beklemiyor.

FIA-Red Bull görüşmeleri, Mateschitz'in vefatı nedeniyle askıya alındı
Formula 1 Formula 1

FIA-Red Bull görüşmeleri, Mateschitz'in vefatı nedeniyle askıya alındı

FIA ve Red Bull arasında bütçe sınırı ve aşım durumunda verilen cezanın kabulü ile ilgili yürütülen görüşmeler, Red Bull kurucusu ve CEO2su Dietrich Mateschitz'in vefatı nedeniyle duraklatıldı.

Doohan, Alpine ile Meksika ve Abu Dhabi GP antrenmanlarına katılacak
Formula 1 Formula 1

Doohan, Alpine ile Meksika ve Abu Dhabi GP antrenmanlarına katılacak

Jack Doohan, Meksika ve Abu Dhabi Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında piste çıkmaya hazırlanıyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.