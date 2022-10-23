Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak, Tsunoda 5 sıra grid cezası aldı
Alpine, Esteban Ocon'un güç ünitesini FIA delegesine haber vermeden değiştirdiğinden Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak. Yeni bir vites kutusuna geçen Yuki Tsunoda ise 5 sıra grid cezası aldı.
Amerika GP öncesinde grid diziliminde bazı değişimler yaşanacak. Sıralama turlarında istediğini alamayan ve 18. olarak ilk bölümde elenen Esteban Ocon, tamamen yeni bir güç ünitesine geçiyor.
Ocon, normalde güç ünitesini değiştirmesinin ardından son sıradan start alırdı ama Alpine, motor değişimini FIA delegesine haber vermeden gerçekleştirdi. Bu yüzden Fransız pilot, bu akşamki yarışa pit yolundan başlayacak. Ocon, bu yeni motorla -anormal bir durum yaşanmadığı sürece- sezon sonunu görecektir.
AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ise yeni bir vites kutusuna geçecek. Tsunoda, izin verilen değişim sayısını aştığından 5 sıra grid cezası alacak. Japon pilot, bu cezayla birlikte yarışa 19. sıradan başlayacak.
Böylelikle bu hafta sonu Charles Leclerc, Guanyu Zhou, Sergio Perez ve Fernando Alonso'nun ardından iki pilot daha grid cezası almış oldu.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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