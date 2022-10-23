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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Son turunda hata yapan Vettel: "Araçta fazlasıyla yol tutuşu vardı, puan alabiliriz"

Aston Martin pilotları, araçlarının sıralama turlarından gösterdikleri performanstan oldukça memnunlar ve bugün iyi puanlar toplayabileceklerini düşünüyorlar.

Can Çarpıcı
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, Editör
Son turunda hata yapan Vettel: "Araçta fazlasıyla yol tutuşu vardı, puan alabiliriz"
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Aston Martin, güçlü form grafiğini devam ettiriyor. Japonya'da aracına yeni bir taban getiren takım, Singapur ve Japonya'da önemli puanlar topladı ve İngiliz ekip, COTA'da da rekabetçi gözüküyor. 

Markalar Şampiyonası'nda sadece 7 puan gerisinde oldukları Alfa Romeo'yu geçerek altıncı sırayı almak isteyen Aston Martin, dün güçlü bir sıralama seansı geçirdi.

Lance Stroll, sıralama seansında son bölüme kalarak 7. en hızlı zamanı kaydetti. Kanadalı pilot, bugün gerçekleştirilecek yarışa rakiplerinin grid cezaları almasıyla birlikte 5. sıradan başlayacak. 

Sebastian Vettel ise Q2 seansının sonundaki turunda hata yapmasının ardından ikinci bölümde elendi ancak rakiplerinin grid cezalarıyla birlikte 10. sıradan start alacak. 

 

İki aracıyla birlikte ilk 10'dan start alacak Aston Martin, bugün güçlü puanlar toplayarak Alfa Romeo'yu geçebilir. 

Vettel de bugün puan toplayabileceklerini düşünüyor. Aracın performansıyla mutlu olan 4 kez dünya şampiyonu, son turundaki hatası nedeniyle ise kendine kızgın. 

Sıralama seansının ardından konuşan Alman pilot, şunları söyledi: "Araçtan daha fazla zaman çıkarılabilirdi, bu yüzden kendime kızgınım. "S" virajlara girdim ve arka tarafı kaybettim. Bu noktadan sonra da zaman kaybetmeye başladım. Turun geri kalanı o kadar kötü değildi ama ilk bölümü zayıftı."

"Bu hatam elenme bölgesinde olmak için yeterliydi. En azından Q3'e bir araç koyabildik. Stroll Q3'te de iyi bir tur attı."

"Bugün için iyi hissediyorum, aracımız iyi ve puan toplama şansımız var."

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bugünkü yarışa 5. sıradan başlayacak olan Stroll de aracın performansıyla oldukça mutluydu. 

Stroll, "Araç iyi hissettiriyordu, bana fazlasıyla güven verdi ve yol tutuşu vardı. Takım için çok mutluyum çünkü son zamanlarda aracı iyi bir şekilde geliştirdik ve cumartesi günleri artık daha güçlüyüz."

"Aracı sürmekten gerçekten keyif aldım. Rüzgarla birlikte oldukça zorlayıcı koşullar olsa da gerçekten sürüş yapmak keyifliydi." 

"Bugün iyi puanlar alabilecek bir konumdan başlıyoruz ama 5. sırada bitirebileceğimizi de düşünmüyorum." 

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