Wolff: "Yedinci şampiyonluk Hamilton'ı 'daha pahalı' yapacak"

Hamilton yedinci şampiyonluğunu yakalamasının ardından Michael Schumacher'in şampiyonluk rekoruna ortak olmayı başardı.

Hamilton şu anda tarihin en çok yarış kazanan, en çok pole pozisyonu alan ve en çok podyuma çıkan pilotu konumunda yer alıyor.

Gelecek yılki şampiyonluğun da en büyük favorisi konumunda yer alan Hamilton, henüz Mercedes'le yeni kontrat imzalamadı ve görüşmeler yıl sonunda başlayacak.

Mercedes'ten Toto Wolff, Hamilton'la anlaşmanın eskisinden daha zor olacağını belirtti.

Wolff, "Lewis yedinci şampiyonluğu kazandıktan sonra, pole pozisyonu ve galibiyetten sonra bu rekorun da sahibi olan Michael'ı yakaladı."

"Yedi kez dünya şampiyonu oldu ve artık tüm zamanların en iyi sporcuları arasındaki konumunu sağlamlaştırdı."

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, is sprayed with champagne by team in celebration of his 7th World Championshi title Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Lewis de savaşmayı ve rekabeti seviyor. Sanırım daha fazla şampiyonluk kazanmaya çalışacağız. Belki gelecek yıl yine harika bir sezon yaşayacağız ve bir yıl içinde kurallar değişecek. Bu yüzden bir süre daha kalacağız."

"Artık Lewis'Le anlaşmak daha da pahalı olacak. Türkiye'de kusursuz performans gösterdi ve diğerlerinden farklı olarak, aracımız lastikler için en iyi şekilde çalışmasa da hata yapmadı. Onun daha uzun süre yarışmaya devam edeceğini düşünüyorum."

"Ne kadar daha kalacağını bilmiyorum. Belki bir gün uyanır ve Niki Lauda'nın geçmişte yaptığı gibi bunu konuşuruz. Lauda 1979'da Montreal'de uyandı ve artık sıkıldığını fark etti. Bu herkesin başına gelebilir." dedi.

Yeni kontratın ne zaman imzalanacağı sorusuna, "Büyük ihtimalle bu yıl sonuna doğru olacak. Bahreyn veya Abu Dabi'deki yarışlardan önce bir sözleşme imzalamayı vadederek takıma baskı yapmak istemiyorum. Acele etmeye gerek yok." yanıtını verdi.