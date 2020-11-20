Massa: "Hamilton belki de tarihin en iyisi"

Massa, daha önce Fernando Alonso, Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen gibi şampiyonların takım arkadaşıydı.

Brezilyalı pilot, AS gazetesiyle yaptığı röportajda önce Alonso ve Schumacher'i kıyasladı.

"Fernando bir fenomen, böyle bir yetenek bulmak zor."

"Ancak gelecek yıl için, en tepede olmayan bir takıma katılacağını ve iki yıl boyunca Formula 1'den uzak kaldığını unutmamalıyız. Bu, olumsuz olabilir, hatta Schumacher bile üç yıl ayrı kaldıktan sonra önceki seviyesine dönemedi."

"Fernando da 40 yaşında olacak ve 20 ila 25 yaş arasındaki pilotlara karşı savaşacak."

"Yaş bir sorun olabilir, ancak Alonso'nun çok yetenekli olduğunu ve iyi bir iş yapabileceğini kabul etmeliyiz F1 için geri dönüşü çok olumlu."

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, 2nd position, Felipe Massa, Ferrari F2008, 1st position, and Kimi Raikkonen, Ferrari F2008, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images The post race FIA Press Conference: Fernando Alonso, Renault, second; Felipe Massa, Ferrari, race winner; Michael Schumacher, Ferrari, third Fotoğraf: Sutton Images

"Benim için Alonso ile mücadele etmek Schumacher'den daha zordu, ama farklı durumlardaydık: Michael benim için bir usta gibiydi ve biz sadece bir yıl boyunca takım arkadaşıydık. Onunla uzun yıllar boyunca yarıştığım Alonso ile olan rekabet yoktu."

"Genel olarak Schumacher'in daha güçlü olduğunu düşünüyorum, Fernando'nun daha az rekabetçi araçlara sahip olduğu doğru, ancak Schumacher 7 şampiyonluk ve 91 yarış kazandı. Rakamlar önemlidir."

Sonasında Massa'ya Schumacher'in şampiyonluk rekorunu yakalayan Lewis Hamilton soruldu.

Massa, "Lewis'in Schumacher seviyesine çıkabileceğini düşünüyorum, F1'deki ilk yılından bu yana yeteneklerini kanıtladı. Fernando'nun önünde kalmayı başardı ve Brezilya'da hata ve sorun nedeniyle kazanamadı."

"Rakamlar onun lehinde, bugün griddeki en iyi sürücü ve belki de tarihin en iyisi. Bu yıl Michael'ın rekorlarını kırdı ve daha önce de söylediğim gibi rakamlar çok önemli." dedi.