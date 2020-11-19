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Formula 1 / Son dakika

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor

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F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1 CEO'su Chase Carey, gelecek senelerde Formula 1 takviminde dönüşümlü 24 yarışa yer vermeyi planladıklarını söyledi.

Formula 1 2021 takviminde 23 yarış açıkladı. Suudi Arabistan takvime yeni giren yarış olurken Vietnam GP takvimde yer alsa da sonradan yapılmayacağı açıklandı. Onun yerine bir yarışın girmesi gerekiyor.

Takım patronları ve pilotlar, şu ana kadarki açıklamalarında 23 yarışlık hedefin mekanikerler ve seyahat eden tüm ekip için zorlu bir hedef olduğunu söylediler.

Ancak Carey, uzun vadeli planlarında 24 yarış yapmanın yer aldığını, bu sene takvime giren yarışların gelecek senelerde de takvimde yer alabileceğini söyledi.

Yatırımcılarla düzenlenen toplantıda konuşan Carey, "2021 sonrası için, tüm dünyadan farklı yerlerin F1 yarışlarını konusunda heyecanını hissetmeye devam ediyoruz."

"Bu sene yarıştığımız birçok yer, yeni yarışlar için büyük ilgi gösterdiler. Diğer ülkelerin her zamandan daha güçlü ilgisi var."

"Gelecek birkaç sene içerisinde 24 yarışlık takvime geçmeyi umuyoruz. Muhtemelen birkaç yeni partnere sahip olmak için bazı yarışları dönüşümlü yapacağız."

"Ancak bunlar kısıtlı olacak çünkü önceliğimiz uzun vadeli partnerlikler olacak." dedi.

 

Carey, COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan zorluklara rağmen sporun 2021'de normal bir şekilde devam edebileceğine inanıyor.

Carey, "Organizatörlerle ilişkimizi sürdürmekle kalmadık, aynı zamanda ilişkileri güçlendirdik. Gelecek sene için anlaşmaları iyileştirerek yeniledik."

"2021'de normale yakın taraftarlı yarışlar planlıyoruz ve anlaşmalarımızın yerine getirilmesini umuyoruz."

"Padok Kulübü'nü geri getirmek istiyoruz. Bu sene geri planda kalan Padok Kulübü için harika planlarımız var. Uzun vadeli büyümemizde bunun ciddi katkı sağlamasını umuyoruz."

"Güvenli bir şekilde seyahat edebileceğimizi ve yarışları düzenleyebileceğimizi kanıtladık. Organizatörler, virüsü idare ederek ilerlememize gerek olduğunu giderek daha iyi anladılar."

"Hatta birçok organizatör ülke, platformumuzu dünyaya ilerlediklerini göstermek için kullanmak istiyor." dedi.

Ocak ayında yerini Stefano Domenicali'ye bırakacak olan Carey, sporun gelecek senelerde iyi durumda olacağını inandığını söyledi.

Carey, "2020'de virüsle ortaya çıkan zorlukları başarıyla idare etmeyi başardık."

"2021'de ilerlemeyi sürdürdüğümüz bir dünya planlıyoruz. Bu konuda tüm partnerlerimize beklentiler konusunda açık olduk."

"Onun sonrasında 2022 daha da heyecan verici olacak. Yeni araçlar ve yeni kurallar pist üstündeki mücadeleyi arttıracak, daha sağlıklı iş modeli spora olan ilgiyi arttıracak."

"Bununla birlikte elimizde kristal bir küre olmadığının farkındayız. Virüsle alakalı neler olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden bilinmeyen her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız."

"Ancak kesin olan bir şey var ki, dünya virüs konusunda ilerlediğinde F1, virüsten önceki dönemde olduğu gibi ilerlemeye hazır olmalı."

"Dünyanın canlı olarak gerçekleştirilen eşsiz etkinliklere değer vereceğine, ülkelerin kümelenmekten sıkıldıktan sonra dünyayla bağlantı kurabilecekleri platformlar isteyeceklerine inanıyoruz. Son teknoloji ile harmanlanmış inanılmaz bir sporun benzersiz kombinasyonu, bizi başarı için eşsiz bir yerde konumlandıracak." dedi.

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Editör Adam Cooper

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