Wolff, Verstappen'in Netflix eleştirisine katılmıyor

Netflix Drive to Surive'ın Formula 1'e yeni bir taraftar kitlesi ve spora tamamen farklı bir bakış açısı geçirdiği herkes tarafından biliniyor.

Başta Amerika olmak üzere, dünyanın pek çok yerinden çok sayıda taraftar, Drive to Surive'ı izledikten sonra F1'e daha çok ilgi duymaya başladı.

Bu seride, pist üstündeki rekabetin yanı sıra, arka planda yaşananlar ve diğer pek çok önemli şey anlatılıyor. Ancak Netflix, bazen olayları normalden daha dramatik şekilde anlatıyor.

Hal böyle olunca Max Verstappen, bu durumdan rahatsız olduğunu ve olmayan rekabetler yaratıldığı için bu yıl serinin bir parçası olmayacağını dile getirdi.

Fakat Mercedes patronu Toto Wolff, Hollandalı sürücüyle aynı görüşü paylaşmıyor.

Wolff, şöyle konuştu: "Doğruyu söylemek gerekirse, başlangıçta bu seriye katılma konusunda pek istekli değildik çünkü pist üstündeki performansımıza odaklanmak istiyorduk. Fakat hata etmişiz, bunu şimdi anlıyorum."

"Bu seri çok başarılı. Dünyanın pek çok yerinde uzunca bir süre Netflix'in bir numaralı belgeseli oldu ve artık Formula 1'in bir parçası haline geldi. Bunun ne kadar faydalı olduğunu açıkça görebilirsiniz."

"Elbette biz bir sporuz ve sporun sahip olduğu değerlere sadık kalıp, hile katmamalıyız."

"Fakat spor aynı zamanda bir eğlencedir ve bence bu adamlar bize tamamen yeni bir açı ve boyut getirdiler. Taraftarlardan, özellikle de Amerika'daki taraftarlardan aldığımız geri bildirimler gerçekten muazzam."

Öte yandan Romain Grosjean da Netflix'in Drive to Surive serisini övdü.

Grosjean, RTL'ye verdiği demeçte, ”Seri, Formula 1'i çok iyi bilmeyen insanlara açma anlamında harika."

“Şimdi spordaki taraftar kitlesi her geçen gün artıyor. Serinin ilk sezon benim için çok zordu. Onu izlemedim."

“Sonraki ikisi, özellikle geçen yılki kazadan sonra biraz daha güzeldi. Bunun Formula 1 için çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Amerika Grand Prix'sine bu yıl, üç gün boyunca toplam 400 bin taraftar geldi ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Analistler bunda Drive to Survive'ın büyük payı olduğu yorumunu yapıyorlar.

Fans pack out the grandstands Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images