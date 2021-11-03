Alonso, Herta'nın IndyCar'da mutlu olduğundan emin

IndyCar yarış kazananı Herta'nın, IndyCar takımı Andretti Autosport'un Alfa Romeo F1 takımını devralmak üzere olduğu haberlerinin ardından, F1 için IndyCar'ı geride bırakan bir sonraki Amerikalı olacağı söylenmişti.

Herta'nın IndyCar rakibi Pato O'Ward, 21 yaşındaki sürücünün F1'de başarılı olmak için her şeye sahip olduğuna inanırken, eski IndyCar yarışçısı Danica Patrick de, Herta'nın F1'e geçme fikrini destekledi.

Alonso da Herta'yı iyi değerlendiriyor, çünkü İspanyol 2020 Indianapolis 500'de, motor sporlarının üçlü tacını almaya çalışırken onu yakından gördü.

Ancak Austin'in Amerika Grand Prix'sinden önce Kaliforniyalı hakkında düşünceleri sorulduğunda, iki kez F1 dünya şampiyonu ve iki kez Le Mans 24 Saat kazananı, F1 dışında Herta'nın gelişebileceği birçok yüksek kaliteli şampiyona olduğuna dikkat çekti. 21 yaşındaki sürücü, uzun yıllar boyunca IndyCar şampiyonu olmak için iyi bir konumda.

Alonso, "Bence çok iyi bir sürücü, çok yetenekli."

"Eminim, Formula 1 için uygun bir aday olur ama her birimizin kariyerinde farklı planları var ve şu anda Colton'un kafasında ne var bilmiyorum. Çünkü onun IndyCar'dan memnun olduğuna eminim."

"Bu yıl şampiyonluğu kazanan Alex Palou ile de aynı şey geçerli. O gerçekten ABD yarışlarına kendini adamış ve burada Amerika'da yarışmaktan keyif alıyor."

"Bildiğiniz gibi, motor sporları Formula 1'den çok daha fazlası. Bu balonun içinde bazı insanlar bunun zirve olduğunu düşünse de, ki bu muhtemelen zirvedir, başka süper kategoriler de var." dedi.

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Alonso, IndyCar padokunda uzun süredir devam eden, Amerikalı sürücülerin Avrupa'da yeterince önemsenmediğine dair inancı küçümsese de, şampiyonanın daha fazla FIA süper lisans puanını hak ettiğini düşünüyor.

Amerika'nın önde gelen açık tekerlek serisi, F1'in Formula 2 ve Formula 3 serileri arasında değerlendiriliyor. Son üç sezonda yedinci, üçüncü ve beşinci sırada yer alan Herta, FIA tarafından herhangi bir önlem alınmadığı sürece, 2022'de F1 koltuğuna hak kazanmak için gereken puana sahip değil.

ilk Indy 500 denemesine 2017'de Andretti ile katılan, ancak iki yıl sonra McLaren ile sıralamaya dahil olamayan Alonso, "Bence hepimiz IndyCar sürücülerine saygı duyuyoruz. En azından ben duyuyorum."

"Bir IndyCar aracında ve bir IndyCar pistinde en iyisi onlar ve eğer Formula 1'e katılırlarsa, bir IndyCar aracına gittiğimizde ihtiyacımız olan normal adaptasyonlara, onların da ihtiyaçları var, bu yüzden farkı yok."

"Bence hepimiz aynı seviyedeyiz. Kategorilerimizin zirvesindeyiz."

"Kurallara ve diğer şeylere yorum yapmak zor. Bu daha çok FIA ya da lisanslarla ilgilenen kişiler ile ilgili bir soru."

"Eğer benim fikrimi sorarsanız, Avrupa'daki diğer kategorilerde yaptığınız gibi, gerekli puanları almanız için yeterince yüksek bir seviyeye sahip IndyCar gibi kategoriler olduğunu düşünüyorum." dedi.