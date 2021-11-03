Alonso: "Kalan yarışlarda puan almayı hedefleyeceğiz"

Alpine bu yıl Macaristan'da sürpriz bir galibiyet almayı başarmıştı ancak o yarış dışında birkaç yarış hariç genel olarak en hızlı beşinci takım görüntüsü çizdi.

Şu anda şampiyonayı beşinci sırada götüren Alpine, kalan beş yarışta bu sırayı AlphaTauri'ye karşı korumaya çalışacak gibi görünüyor.

Bu yıl iki yıl aradan sonra spora dönen Fernando Alonso, sezonun kalan yarışlarında kendi açılarından sürpriz olmayacağını ve temelde puan almaya odaklanacaklarını söyledi.

Alonso, "Sezonun bitimine beş yarış kaldı ve bunlar, önceki 15 yarışla çok benzer olacaklar. Sonuçlarda devrim niteliğinde bir büyüme beklemeye gerek yok."

"Bunlarda sadece puan kazanmaya çalışacağız. Amerika Grand Prix'sinden önce arka arkaya 14 yarıştan oluşan inanılmaz bir puan serimiz vardı. Fakat ne yazık ki bu seri sona erdi."

"Bakalım son beş yarışta neler başarabileceğiz çünkü sezonu pozitif şekilde bitirmek her zaman takımın moralini yükseltiyor. Bu hem yarış ekibi hem de 2022 aracını geliştiren Enstone ve Viry fabrikadaki insanlar için geçerli olan bir şey." dedi.

"Hedefimiz önümüzdeki sezon ön bölüme geri dönmek ve başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Alonso, 2022'de takvime girmesi konuşulan Jerez hakkında da açıklamalarda bulundu. İspanyol pilot şöyle dedi: "Takvime girme ihtimaline dair haberleri gördüm. Umarım iki yarış yapabiliriz. Bir zamanlar Barselona ve Valensiya yarışları yapılıyordu.. Bu yüzden bence tüm ülke ve tribünlerde iki yarışı da izleme fırsatına sahip olan taraftarlarımız için çok önemli."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images