Wolff: "Verdiğim sözü tutarım, Grosjean bizimle test yapacak"

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Romain Grosjean normalde 2020 Abu Dhabi GP sonrası Formula 1 kariyerini noktalayacaktı, fakat Bahreyn GP'de geçirdiği büyük kaza nedeniyle normalden iki yarış önce seriden ayrıldı.

Grosjean, büyük kaza sonrası son kez Formula 1 aracının direksiyonuna dönmek ve F1 defterini "olumlu hislerle" kapatmak istiyordu. Bu yüzden de bir takımla test yapmak istiyordu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, eğer Grosjean başka bir takımla test yapamazsa, kendisine fırsat vermekten mutlu olacaklarını açıkladı ve bu sözü tutarak kendisine test fırsatı verdi.

Bu kapsamda Fransız pilot geçen yılki Fransa GP hafta sonunda Mercedes W10'la piste çıkacaktı. Fakat Paul Ricard yarışı bir hafta öncesine çekilince, bu gösterişi sürüşü iptal edildi.

Grosjean o günden bu yana Wolff ile iletişimini sürdürdü fakat henüz yeni bir test tarihi ya da testin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği açıklanmadı.

Melbourne hafta sonunda bu konu hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Toto Wolff, testin kesin olarak yapılacağını doğruladı.

Wolff, "Testler kesinlikle yapılacak."

"Ben her zaman verdiğim sözü tutarım. Kesin bir tarih ve bilgi yok, bunu ne zaman ve nerede yapacağımızı henüz bilmiyoruz."

"Fakat bu test olacak.” dedi.

Romain Grosjean, Andretti Autosport Fotoğraf: Joe Skibinski