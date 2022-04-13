Hamilton: "Takılarım, yasaklara rağmen kalacak"

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FIA, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Avustralya Grand Prix'si öncesinde sürücülere, spor kurallarına göre belirli takıların kullanımının güvenlik amacıyla yasal olmadığını hatırlattı.

Yarış direktörü Niels Wittich tarafından, Melbourne için yayınlanan etkinlik notlarında, Uluslararası Spor Kurallarında Ek-L 3. bölüm 5. maddede yer alan kuralın altı çizildi.

Kuralın açıklamasında ise şu yazıyor: "Yarışma esnasında vücut piercingi veya metal boyun zinciri mücevherler takmak yasaktır. Bu sebeple etkinlik başlamadan önce kontrol edilmelidir."

Bu kural yıllardır uygulanmıyordu ancak F1'in yeni yarış direktörü Wittich, - özellikle de Romain Grosjean'ın 2020'deki kazasından alınan derslerin ardından- güvenlik standartlarının mümkün olduğunca yüksek olmasını sağlamak amaçlı uyarıda bulundu.

Bu karar, güvenlik amacıyla alınmış olsa da Hamilton bunun çizgiyi bir adım aşmak olduğunu düşünüyor.

Dahası, küpelerinden bazılarını çıkarmanın fiziksel olarak imkansız olduğunu ve bu nedenle FIA'nın talebine uyum sağlayamayacağını söylüyor.

Hamilton, "Takılarımı çıkarmak gibi bir planım yok."

"Bazı şeylerin kişisel olduğunu düşünüyorum. Kendin olabilmelisin."

"Değiştiremeyeceğim bazı şeyler var. Bunları çıkartamam bile. Sağ kulağımdakiler, tam anlamıyla benimle birleşmiş durumdalar. Yani onları kesmem veya o tür bir şey yaptırmam gerekir. Bu nedenle kalacaklar." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

FIA'nın, sürücülerin ateşe dayanıklı iç çamaşırı giymelerini istediklerini açıklamasının yanı sıra takı yasağı getirmesi, pilotlar tarafından pek desteklenmedi.

Bu, her ne kadar yarış direktörleri ve yarışmacılar arasındaki ilk kayda değer çatışma olsa da, durumun kızışması pek olası görünmüyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, Press Association ile röportajında, FIA'nın takı üzerine çatışmaya girmesinin mantığını sorguladı.

Wolff, Wittich'in yaptıkları hakkında şunları söyledi: "İlk yarışların yönetiminde saygılıydı, sağlamdı ve hiçbir yanlış yapmadı."

"Ancak takı yasağı hakkında şu noktada çatışmaya gitmesi gerekir mi? Yine de, eğer bu bir yarış direktörünün en büyük yanlışı olacaksa, bunu bin kez kabul ederim."