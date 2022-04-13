Szafnauer: "Imola, yeni güncellemeler hazırlayan Alpine için iyi bir pist olacak"

Haberi dinle

Alpine, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de çok iyi gözükmese de hem Suudi Arabistan hem de Avustralya'da pozitif bir görüntü çizmişti.

Fernando Alonso, Avustralya GP'de ilk dörde girebilecek tempodaydı fakat yaşadığı sorunlar nedeniyle hafta sonunu puansız kapattı.

Bazıları Alonso'nun performansını gerçek dışı olarak görse de, Alpine patronu Otmar Szafnauer bu yorumlara katılmıyor.

Szafnauer, takımın Imola için önemli güncellemeler hazırladığına da dikkat çekiyor.

Alonso'nun performansının gerçek olup olmadığı sorusuna Szafnauer, "Gerçek dışı olamaz! Bu, nasıl gerçek dışı olabilir bilmiyorum."

"Melbourne'de diğer pistlerin de sahip olduğu özellikler var. Bu yüzden diğer pistlerde yine hızlı olacağız. Aracımız bazı bölgelerde çok güçlü ve zayıf olduğu hiçbir nokta yok. Sadece diğerlerinden daha az güçlü olduğu yerler var. Bu pist ve Suudi Arabistan iyiydi. Imola da iyi olacak."

"Ayrıca Imola'ya bazı güncellemeler getireceğiz. Fakat tüm takımlar Imola'ya güncelleme getirirse şaşırmam. Her ne sebeple olursa olsun burada bulunduğum 25 yıl içinde herkesin güncelleme getirmeyi planladığı ilk yer, -ilk- Avrupa yarışı oldu."

"Bu yarış eskiden Barselona'ydı, şimdi Imola. Aynı zamanda bu, dördüncü yarış. Dördüncü veya beşinci yarışta herkes güncellemeler getirir. Bu yüzden biz de bazı güncellemeler getireceğiz. Bunlar aerodinamik olacak." dedi.

Imola'nın kendileri için iyi bir pist mi olacağı sorusuna Szafnauer, "Bunun bizim için iyi bir pist olacağını düşünüyorum." cevabını verdi.

Szafnauer tüm yarışlara bazı parçalar getirmeyi umduklarını ekledi.

"Şu anda bilgi edinme aşamasındayız çünkü rüzgar tünelindeki sonuçların, pistte gördüklerimizle örtüştüğünden emin olmamız gerekiyor. Buna paralel şekilde yeni parçalar hazırlıyoruz ve bunları tüm yarışlara getirmeyi planlıyoruz."

"Melbourne'de zaten denediğimiz bazı şeyler vardı. Imola için de bir dizi önemli güncelleme hazırlıyoruz. Aracın ağırlığını azaltmak da dahil olmak üzere çeşitli programlar üzerinde çalışıyoruz."

Mick Schumacher, Haas VF-22, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images