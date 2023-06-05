Wolff: "Sezon başında şok yaşamasaydık asla radikal bir adım atmayacaktık"

Sezona sıfır sidepod konseptini devam ettirerek başlayan Mercedes, henüz ilk yarışta kendisini dördüncü takım konumunda bulmasının ardından radikal bir karar aldı ve aracın tamamen değişeceğini açıkladı.

2.5 ay boyunca üstünde çalıştığı ve sidepod, ön süspansiyon, taban gibi birçok parçaların değiştiği yeni konsepti ilk kez Monako GP'sinde kullanan Mercedes için asıl sınav İspanya GP'si olacaktı.

Bu sınavın başarıyla atlatıldığını söyleyebiliriz, nitekim takım hem Ferrari'den, hem de Aston Martin'den net şekilde hızlı olduğu mücadeleyi Lewis Hamilton ile ikinci, George Russell ile üçüncü sırada tamamladı.

Sonuçlardan memnun kalan Toto Wolff, sezona kötü başlamadıkları takdirde böyle radikal bir adım da atmayacaklarını söylüyor.

Sky F1'e konuşan Wolff, "Sanırım [sıfır sidepod konseptiyle] bir yere varamayacağımızı anlamak için sezon başındaki gibi bir şok yaşamamız gerekiyordu."

"Silkindikten sonra ileri doğru adımlar atmaya başladık. Parçaları belli bir sürede tasarlamamız, üretmemiz ve araca getirmemiz gerekiyordu, arka plandaki ekip büyük bir iş yaptı."

"Birleşik Krallık'ta; Brixworth ve Brackley'de yapılan sıkı çalışmalardan dolayı çok mutluyum. Başka bir yöne gitmek için bazı kararlar aldık, tam olarak anlamadığımız değişkenlere yol açtığını düşündüğümüz pek çok parçayı değiştirdik."

"Bu riskli bir hamleydi, neyse ki herkes sıkı çalıştı ve karşımızda iyi bir araç var." dedi.