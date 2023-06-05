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Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"

Fernando Alonso'ya göre takım arkadaşı Lance Stroll'ün tempo anlamında herhangi bir eksiği yok -kendisi sadece biraz şanssız!

Altay Gök
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, and Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Sezonun sürprizi konumundaki Aston Martin, an itibariyle beş podyum ve 134 puanla takımlar şampiyonasını ikinci sırada götürmekte.

Beş podyumun tamamı ve 120 puanın 93'ü ilerleyen yaşına rağmen temposundan hiçbir şey kaybetmeyen Alonso'dan geldi, takım arkadaşı Lance Stroll ise sadece 27 puanda.

Sezon öncesi bisiklet kazası geçiren ve testleri kaçıran Stroll sezona kötü bir başlangıç yapmamış ve Bahreyn'de altıncı olmuştu, ancak sonrasında biraz yavaşladı ve bu sezon toplam üç yarıştan puansız ayrıldı.

Sıralama turlarında da durum farklı değil; nitekim Stroll şu ana kadar Alonso'yu sadece bir kez geçebilmiş vaziyette.

Birçok kişiye göre kendisinin asıl sıkıntısı tempo eksikliği, Alonso ise buna katılmıyor.

İspanya GP'si öncesi konuşan Fernando Alonso, "Lance son iki yarışta [Miami ve Monako] çok şanssızdı."

"Bahreyn'e dönelim, [sezon öncesi bisiklet kazasında bileğini kırdıktan sonra] tek elle sürerken çok hızlıydı. Cidde'de Ferrari'lerin önünde beşinci giderken egzoz sorunu yaşadı.

"Miami'de sıralama turlarının ilk bölümünde çok fazla risk aldık ve bu da yarışı tehlikeye attı. Monako'da ise yine sıralamalarda Lando'nun McLaren'inden dökülen parça hafta sonunu mahvetti."

"Kendisi hakkında sert olmak çok kolay, ancak hafta sonunun geneline bakarsanız, Monako'da en hızlı isimlerle aynı 0.1-0.2 saniye içindeydi. Her konuda doğru geri bildirim, bilgi ve stratejiyi sağladı."

"Bu yüzden kendisinin sadece daha fazla şansa sahip olmasını umuyorum çünkü herhangi bir tempo kaybı yaşadığını düşünmüyorum. Sadece şans kapısını çalmadı." dedi.

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