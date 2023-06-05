Mercedes, George Russell'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor!
İspanyol basınına göre George Russell'ın performansından memnun kalan Mercedes, kendisinin sözleşmesini iki yıl daha uzattı!
Alt serilerdeki tüm başarılarının ardından 2019 sezonunda Williams ile Formula 1'e adım atan Russell, burada kendisini kanıtladı ve 2022 sezonunda Mercedes'e geçiş yaptı.
Takımdaki ilk senesinde şampiyonluğa oynayacak bir araçtan yoksun kalan Russell buna rağmen iyi bir performans sergilemeyi başardı: sekiz podyum, bir pole pozisyonu ve bir galibiyet!
Bu sezon da ilk yedi yarışın ardından gidişat, kendisinden yine benzer istatistikleri bekleyebileceğimiz yönünde.
2021 Eylül ayında Mercedes ile sözleşme imzalayan Russell'ın takımda ne kadar kalacağı belirsizdi, nitekim takım tarafından yapılan açıklamada "uzun vadeli" ifadesi kullanılmıştı -bu ifade genelde 2 senesi garanti, kalanı opsiyonlu sözleşmeler için kullanılıyor.
Motorsport İspanya'nın son haberine göre Russell'ın sözleşmesinde de böyle bir opsiyon bulunuyor ve takım çoktan bu opsiyonu kullanmaya karar vermiş vaziyette!
Henüz resmi bir açıklama olmasa da takımın bu kararının ani olmadığı düşünülüyor, bazı kaynaklara göre Nisan ayında, bazı kaynaklara göre ise daha sene başlamadan Russell'ın sözleşmesi uzatılmıştı.
Opsiyonun süresi ise iki yıl, dolayısıyla Russell'ı 2025 sezonu bitene kadar Mercedes'te izlemeye devam edeceğiz.
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