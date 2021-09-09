Wolff: "Şampiyonluk savaşının şiddetti daha da artacak"

Mercedes ve Red Bull'un kıyasıya rekabeti, Zandvoort pistinde devam etti ve Max Verstappen galibiyete ulaşsa da, iki takım yine çok yakındı.

Şimdi düşük yere basma gücü paketinin kullanıldığı İtalya GP var ve ortaya nasıl bir tablo çıkacağı merak konusu.

Toto Wolff, hafta sonu öncesi şöyle konuştu: "Şampiyonluk savaşında gitmemiz gereken dokuz yarış daha var ve mücadelenin dozu daha da artacak fakat görevimiz açık."

"Zandvoort'taki son yarışta tüm parçaları bir araya getiremedik. Aslında bazı riskler aldık ve elimizden gelenin en iyisini yaptık fakat yeterli olmadı. Çifte podyum bize sağlam ve önemli puanlar getirdi. Böylece de takımlar şampiyonasındaki avantajımızı artırmış olduk. Fakat bu sezonu zirvede bitirmek istiyorsak sürekli olarak en iyi performansımızı göstermemiz gerektiğini biliyoruz."

"Bu üçlü yarışı bitirmek üzere Monza'ya gidiyoruz. Bu, hepimiz için heyecan verici olan tamamen farklı bir pist ve orada tamamen farklı bir mücadeleyle karşı karşıya olacağız. Sezonun en düşük yere basma gücü seviyelerine sahip olacağımız, turun çoğunun tam gaz geçildiği tarihi ve eşsiz bir pist."

"Aynı zamanda sprint sıralama yarışı formatına sahip ikinci yarış hafta sonu olacak. Bu yüzden mücadeleyi biraz daha karmaşık hale getirecek. Silverstone'da yeni formatla alakalı dersler çıkardık ve tüm bunları, bu hafta sonu kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Zandvoort pistindeki atmosfer inanılmazdı ve bu spora ilgi gösteren pek çok tutkulu taraftara sahip olmak harika bir şey. Monza'da çok fazla taraftarımız olmasa da, atmosferin yine harika olacağına eminim. Bu pist her zaman heyecan verici Formula 1 yarışları sunuyor ve bu yüzden pist üstü aksiyonuyla beraber bir başka eğlenceli hafta sonu daha olacak."