Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2007'den bu yana Formula 1'de yarışıyor ve Mercedes'le olan kontratını 2023 sonuna kadar uzattı.

Şu anda 36 yaşında olan Hamilton, Ocak ayında 37 yaşına basacak ve sonrasında sporda yer alıp almayacağı konusunda kesin bir şey söylemedi.

Şu anda Formula 1'de devam eden Fernando Alonso 40 yaşında ve en azından 42 yaşına kadar sporda devam edecek. Aynı şekilde Kimi Raikkonen de 42 yaşında spordan emekli olacak.

Bu yüzden Hamilton'ın 2023 sezonunun bitiminden sonra da sporda kalma ihtimali var.

Hollandalı Ziggo Sport' konuşan Hamilton, yarışlarda ne kadar süre daha devam edeceği sorusuna, "Bilmiyorum, çok uzun süre olacağını sanmıyorum fakat bu durum değişebilir."

"Her yıl farklı bir konumdasınız. Belki gelece yıl salgın olmayabilir ve işler değişir. Pandeminin, muhtemelen ne kadar uzun süre daha burada kalacağım konusundaki düşüncemi azalttığını söyleyebilirim. Fakat işler değişebilir."

"Bildiğim tek şey: Şu anda yaptığım işi seviyor oluşum. Burada olmayı hâlâ çok seviyorum ve umarım burada olmayı hak ederim." cevabını verdi.

Hamilton, kendisinin iyi ve kötü özellikleri sorulduğunda ise şöyle dedi: "En kötü özelliğim muhtemelen kaybetmekten nefret ediyor oluşum."

"Bilmiyorum, elbette kötü özelliklerim var. Herkesi kötü özellikleri vardır. Mesela iletişimde gerçekten kötüyüm. İnsanlarla iletişimde kalma konusunda çok kötüyüm. Ayrıca çok kötü bir hafızam da var."

"En iyi yanım ise muhtemelen çocuklarla aramın iyi olması olduğunu düşünüyorum. Çocukları ve ailemi severim." dedi.

Peki Hamilton ne zaman bir çocuk sahibi olmayı düşünüyor.

İngiliz pilot bu konuda, "Yarışırken değil! Roscoe ile bile hayat benim için yeterince zor. Roscoe benim oğlum gibidir. Ona her gün bakmak kolay değil. Ayrıca ben kendime bile zar zor bakıyorum. Yani bilmiyorum. İçerisinde bulunduğumuz dünyaya da bağlı." dedi.