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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Son iki yarışın galibi Max Verstappen, İtalya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak Monza'nın Mercedes'e daha uygun bir pist olduğu görüşünde.

Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"

Red Bull son dokuz yarışta altı galibiyet almayı başardı ve bu yıl gerçekleştirilen 13 yarışın 7'sinde galibiyete uzanan taraf oldu. Bunların altısını Max Verstappen kazanırken, Bakü'de zafer Perez'e gitti. Verstappen ayrıca yedi de pole pozisyonu aldı.

Diğer tarafta Mercedes, ilk dört yarışın üçünü kazansa da son dokuz yarışta sadece bir kez kazandı ve aynı süreçte altıkları pole pozisyonu sayısı da bir oldu.

Şimdi İtalya Grand Prix'si yapılacak ve düşük yere basma gücü pistinde, Mercedes'in güçlü olacağı tahmin ediliyor.

Zandvoort'taki yarışta zafere ulaşan Verstappen, Monza öncesi şöyle dedi: "Zandvoort'a baktığımızda orada daha fazlasını isteyemezdim! Fakat şimdi tüm dikkatimizi Monza'daki hafta sonuna veriyoruz."

"İtalya Grand Prix'sine kadar çok az vakit var ve şampiyonadaki rekabet çok yakın. Bu yüzden başarıyı daha sonra kutlamak lazım."

"Zandvoort'ta tüm takım gayet iyi çalıştı. Taktik olarak çok doğru hareket ettik ama her hafta sonu böyle olmayacağını biliyorum. Bu nedenle takım olarak çalışmaya ve zorlamaya devam etmeliyiz çünkü önümüzde daha birçok yarış var."

"Sıradaki yarış Monza'nın, Mercedes için daha uygun olduğunu tahmin ediyorum. Orası önceki yıllarda bizim için en iyi pist değildi. Fakat bu sezon daha rekabetçiyiz, bu yüzden tahminde  bulunmak çok zor. Yaptığımız işi yapmaya devam edip, küçük detayları gözden kaçırmaksızın bir ekip olarak uyum içinde çalışırsak, o zaman başarıya ulaşabiliriz."

"Fakat orada Mercedes'in en yüksek hız avantajı olabilir. Kâğıt üstünde Monza'daki pist zor görünmüyor fakat araç minimum yere basma gücüne göre ayarlandığı için orada iyi bir tur atmak çok zor. Uzun frenleme  bölgelerinde araç uzayıp gidiyor."

"Ek olarak pistin tamamen düz olmayan bir yüzeyi ve eski asfaltı var. Fakat İtalyan taraftarlar yarışı ve Formula 1'i seviyor. Doğal olarak tifosi çoğunlukla Ferrari'yi desteklese de F1'i çok seviyorlar, bu yüzden bu enerjiyi hissetmek her zaman güzel oluyor."

Şampiyonluk savaşı sorulduğunda Verstappen, "Şu anda biz veya Mercedes'in gözle görülür bir avantajı olduğunu düşünmüyorum. Zandvoort'ta araçlarımız birbirine çok yakın olduğunu gördük. Bu, hem sıralama turlarında hem de yarışta görülebiliyordu. Lewis tüm yarış boyunca bana baskı yaptı, bu da pistte, pit alanında, pitte veya pit duvarında hata yapma lüksümüz olmadığı anlamına geliyordu ve biz yapmadık."

"Bence fark yaratabilecek bazı detaylar var. Bir yarış hafta sonuna girdiğiniz zaman takım olarak çok dikkatli çalışmalı, en küçük ayrıntılara dikkat etmelisiniz. Bu sayede performans kazanabilirsiniz." dedi.

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