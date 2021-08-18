Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”

Ekleyen:

Toto Wolff, Mercedes’in sürücü kadrosu hakkında kararı ne olursa olsun George Russell ve Valtteri Bottas’ın önümüzdeki sene için Formula 1’de “harika seçenekleri” olduğunu söyledi.

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”

Wolff, gelecek yıl Hamilton’ın takım arkadaşının kim olacağına yaz arasında karar vereceklerini söylemişti. Ancak Mercedes, henüz bu konuda hiçbir duyuruda bulunmadı.

Son zamanlarda Bottas’ın, Alfa Romeo ve Williams’la görüştüğü hakkında iddialar çıkmaya başladı. Russell tarafında ise Williams takım patronu Jost Capito, Mercedes’in Bottas’la devam etmeyi tercih etmesi durumunda İngiliz pilotun, takımda kalacağını doğruladı.

Mercedes takım patronu Wolff da Bottas’la yollarını ayırmaları durumunda Fin pilota takım bulması konusunda yardım edeceğini söylemişti.

Wolff, iki pilotun da Alman takımın kararı ne olursa olsun Formula 1’de iyi bir geleceğe sahip olacağını dile getirdi.

GP Fans’e verdiği demeçte Wolff, “George ve Valtteri, Formula 1’de birden fazla seçeneğe sahip olacaklar ve Formula 1’de iyi bir bakış açısıyla yarışacaklar.”

“Çoğu takım kendini rekabetçi olarak görüyor. Önümüzdeki sene büyük bir adım atmayı bekliyorlar çünkü artık herkes için bir bütçe sınırı var.”

“[Bazı takımlar], önümüzdeki senenin [aracını] geliştirmeye erkenden odaklandılar. Alfa [Romeo] ve Williams’ın artık bir süredir büyük güncellemeler getirmediğini görmüşsünüzdür.”

“Bence biz ne karar verirsek verelim George ve Valtteri’nin harika seçenekleri olacak.” dedi.

Bottas, geçtiğimiz günlerde “takımın önemli bir parçası” olduğunu dile getirerek takımda kalma isteğinin tekrardan altını çizmişti.

Fin pilot, bu sezon birkaç yarışta takım kararıyla Hamilton’a yer vermişti ve 7 kez dünya şampiyonuna, son yıllarda yardımcı rol oynamıştı. Hamilton da Bottas’ın ne kadar iyi bir takım arkadaşı olduğunu ve sürücü kadrosunda “değişikliğe ihtiyaç olmadığını” ifade etmişti.

Öte yandan Russell ise geçtiğimiz Macaristan Grand Prix’sinde sekizinci olarak ilk puanlarını almıştı. Genç pilot, bu sezon “griddeki en yavaş ikinci araçla” iki kez sıralamaların üçüncü bölümüne kalmayı da başarmıştı.

Wolff’un söylediklerine göre Mercedes, 2022’de kimin Hamilton’ın takım arkadaşı olacağını 27-29 Ağustos’ta Spa’da gerçekleştirilecek olan Belçika Grand Prix’sinde açıklayacak.

Valtteri Bottas, Mercedes, after crashing out at the start
Valtteri Bottas, Mercedes, after crashing out at the start
1/1

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün

Önceki haber

Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: 2021 Japonya Grand Prix'si iptal edildi

9 s
2
Formula 1

Vettel: "2022 lastikleriyle kerbleri göremiyorsunuz"

7 s
3
Formula 1

Ferrari yeni motorla daha fazla güce ve daha düşük yakıt tüketimine sahip olacak

11 s
4
Formula 1

Leclerc: "Sainz ile takım arkadaşı olmak Vettel'den çok farklı"

5 s
5
Formula 1

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”

11 dk
Son Haberler
Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”
F1

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”

11dk
Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün
F1

Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün

2 s
Alfa Romeo, 2021'de çektiği acının neden işe yarayacağını düşünüyor?
F1

Alfa Romeo, 2021'de çektiği acının neden işe yarayacağını düşünüyor?

3 s
Ricciardo, 2012'de Schumacher'le olan küçük savaşından çok keyif almış
F1

Ricciardo, 2012'de Schumacher'le olan küçük savaşından çok keyif almış

4 s
Leclerc: "Sainz ile takım arkadaşı olmak Vettel'den çok farklı"
F1

Leclerc: "Sainz ile takım arkadaşı olmak Vettel'den çok farklı"

5 s
Son Videolar
Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Vettel: "2022 lastikleriyle kerbleri göremiyorsunuz" Belçika GP
Formula 1

Vettel: "2022 lastikleriyle kerbleri göremiyorsunuz"

Leclerc: “Ferrari’yi anlamam yaklaşık 1 yıl aldı” Belçika GP
Formula 1

Leclerc: “Ferrari’yi anlamam yaklaşık 1 yıl aldı”

Albon, IndyCar'a geçmeyi değerlendiriyor
IndyCar

Albon, IndyCar'a geçmeyi değerlendiriyor

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: 2021 Japonya Grand Prix'si iptal edildi
Formula 1 Formula 1

Resmi: 2021 Japonya Grand Prix'si iptal edildi

Vettel: "2022 lastikleriyle kerbleri göremiyorsunuz"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "2022 lastikleriyle kerbleri göremiyorsunuz"

Ferrari yeni motorla daha fazla güce ve daha düşük yakıt tüketimine sahip olacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari yeni motorla daha fazla güce ve daha düşük yakıt tüketimine sahip olacak

Leclerc: "Sainz ile takım arkadaşı olmak Vettel'den çok farklı"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Sainz ile takım arkadaşı olmak Vettel'den çok farklı"

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”

Ricciardo, 2012'de Schumacher'le olan küçük savaşından çok keyif almış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, 2012'de Schumacher'le olan küçük savaşından çok keyif almış

Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün
Formula 1 Formula 1

Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün

Toprak, Navarra'da yeni zaferler hedefliyor
World Superbike World Superbike

Toprak, Navarra'da yeni zaferler hedefliyor

Son Haberler

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”

Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün
Formula 1 Formula 1

Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün

Alfa Romeo, 2021'de çektiği acının neden işe yarayacağını düşünüyor?
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, 2021'de çektiği acının neden işe yarayacağını düşünüyor?

Ricciardo, 2012'de Schumacher'le olan küçük savaşından çok keyif almış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, 2012'de Schumacher'le olan küçük savaşından çok keyif almış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.