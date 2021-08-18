Wolff: “Russell ve Bottas’ın 2022 için harika seçenekleri olacak”

Wolff, gelecek yıl Hamilton’ın takım arkadaşının kim olacağına yaz arasında karar vereceklerini söylemişti. Ancak Mercedes, henüz bu konuda hiçbir duyuruda bulunmadı.

Son zamanlarda Bottas’ın, Alfa Romeo ve Williams’la görüştüğü hakkında iddialar çıkmaya başladı. Russell tarafında ise Williams takım patronu Jost Capito, Mercedes’in Bottas’la devam etmeyi tercih etmesi durumunda İngiliz pilotun, takımda kalacağını doğruladı.

Mercedes takım patronu Wolff da Bottas’la yollarını ayırmaları durumunda Fin pilota takım bulması konusunda yardım edeceğini söylemişti.

Wolff, iki pilotun da Alman takımın kararı ne olursa olsun Formula 1’de iyi bir geleceğe sahip olacağını dile getirdi.

GP Fans’e verdiği demeçte Wolff, “George ve Valtteri, Formula 1’de birden fazla seçeneğe sahip olacaklar ve Formula 1’de iyi bir bakış açısıyla yarışacaklar.”

“Çoğu takım kendini rekabetçi olarak görüyor. Önümüzdeki sene büyük bir adım atmayı bekliyorlar çünkü artık herkes için bir bütçe sınırı var.”

“[Bazı takımlar], önümüzdeki senenin [aracını] geliştirmeye erkenden odaklandılar. Alfa [Romeo] ve Williams’ın artık bir süredir büyük güncellemeler getirmediğini görmüşsünüzdür.”

“Bence biz ne karar verirsek verelim George ve Valtteri’nin harika seçenekleri olacak.” dedi.

Bottas, geçtiğimiz günlerde “takımın önemli bir parçası” olduğunu dile getirerek takımda kalma isteğinin tekrardan altını çizmişti.

Fin pilot, bu sezon birkaç yarışta takım kararıyla Hamilton’a yer vermişti ve 7 kez dünya şampiyonuna, son yıllarda yardımcı rol oynamıştı. Hamilton da Bottas’ın ne kadar iyi bir takım arkadaşı olduğunu ve sürücü kadrosunda “değişikliğe ihtiyaç olmadığını” ifade etmişti.

Öte yandan Russell ise geçtiğimiz Macaristan Grand Prix’sinde sekizinci olarak ilk puanlarını almıştı. Genç pilot, bu sezon “griddeki en yavaş ikinci araçla” iki kez sıralamaların üçüncü bölümüne kalmayı da başarmıştı.

Wolff’un söylediklerine göre Mercedes, 2022’de kimin Hamilton’ın takım arkadaşı olacağını 27-29 Ağustos’ta Spa’da gerçekleştirilecek olan Belçika Grand Prix’sinde açıklayacak.

Valtteri Bottas, Mercedes, after crashing out at the start 1 / 1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images