Binotto: ''Sainz tüm bir hafta sonunu birleştirebilmeli''

Ferrari'deki sürücülük hayatına etkileyici bir başlangıç yapsa da Sainz şu ana kadar sorunsuz bir hafta sonu geçirdiğini düşünmüyor ve mevcut sezonu F1'deki en güçlü sezonu olmadığını hissediyor.

Sainz, 11 yarışın ardından puan tablosunda takım arkadaşı Charles Leclerc'in önünde ve 2021'in ilk yarışından beri Monakolu sürücünün hızına yetişebiliyor.

Binotto da İspanyol pilottan etkilenmiş olsa da, sürücünün gelişebilmesi için mükemmel bir hafta sonu geçirmesi gerektiğini düşünüyor.

Binotto şu ifadeleri kullandı: ''Sezonun ikinci yarısında ondan beklediğim şeyi sanırım kendisi de söyledi.''

''Şu ana kadar tüm hafta sonunu bir araya getirmeyi başaramadı, birkaç yerde hataları vardı.''

''Ya sıralama turunda, ya startta ya da yarışta. Onun takımı ve aracı öğrenmeye devam edecek olmasını umuyorum. Umarım yakın zamanda da tüm hafta sonunu birleştirebilecek ve bence onun için bu önemli.''

İtalyan takım patronu, Ferrari'nin Sainz'ı takıma almadan önce onun geçmiş sezonlarını analiz ettiğini ve İspanyol sürücünün de Maranello'ya geldikten beri takıma sürpriz yaşatmadığını ekledi.

''Şaşırmadım çünkü karar verdiğimizde ve ona teklifi sunduğumuzda, birçok analiz yaptı. Biz de onun güçlü bir sürücü olduğunu ve yarışlarda tutarlı olduğunu biliyorduk.''

''Aynı zamanda çok da hızlıydı ve hızlı olduğunu F1'e geldiğinden beri kanıtladı. Onun STR'yle geçirdiği F1'deki ilk sezonunda takım arkadaşının Verstappen olduğunu unutmamalıyız ve iyi bir ilk sezon geçirdi.''

''Geçtiğimiz yıl Lando'yla geçirdiği sezona bakarsak da çok iyi bir sezon geçiriyordu. Lando'nun ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz ve mevcut sezonda bunu gösteriyor. Yani onun ne kadar güçlü ve hızlı olduğuna şaşırmadık.''

Ferrari şu anda takımlar şampiyonasını McLaren'la eşit puana sahip bir şekilde üçüncü sırada götürüyor ve Binotto ise bu pozisyonu ellerinde tutmanın mümkün olacağını fakat ana hedeflerinin her alanda gelişmek olduğunu belirtti.

Sezonun ikinci yarısındaki hedefleri hakkında Binotto, ''Üçüncü olmakla alakalı değil. Amacımız tüm alanlarda gelişmeye çalışmak. Bunu yapmak için de bence sürekli olarak gelişebilirsek üçüncülük kendiliğinden gelecektir.''

''Üçüncü olmanın olası bir hedef olduğunu düşünüyorum. Şu anda üçüncü sıradayız, üçüncü sırada eşit puanlara sahibiz ancak takım iyiye gidiyor ve gelişiyoruz.''

''Söylediğim gibi, en iyi sürücü kadrosuna sahip olduğumuzu düşünüyorum ve bence onların açısından büyük bir potansiyel var. Gelişiyorlar ve öğreniyorlar. Bence iyi gidiyorlar ancak sezonun ikinci yarısında sürekli olarak geliştiklerinden emin olmak ve 2022 için hazır olmak çok önemli.'' ifadelerini kullandı.