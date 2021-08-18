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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Japonya Grand Prix'si organizatörü, 2021 yarışını iptal etmekten başka çareleri olmadığını ve bundan ötürü de üzgün olduğunu söyledi.

Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün

Uzun süredir Japonya Grand Prix'sinin COVID-19 pandemisi ve etkileri nedeniyle iptal edileceği konuşuluyordu. Beklentiler doğru çıktı ve Japonya yarışının  iptal edildiği bugün resmen açıklandı.

Aslında Olimpiyat Oyunları'nın yapılmasının ardından yarışın yapılacağı söyleniyordu ve hatta Honda'nın da spordaki son senesi olduğu için yarışın kesin olarak yapılacağı yorumları vardı.

Ancak Japon hükümeti, COVID-19 pandemisinin sebep olduğu karışıklıklar nedeniyle yarışın iptal edilmesinin en doğrusu olacağına karar verdi.

Japonya Grand Prix'sinin organizatörü olan Mobilityland şirketi, yarışı zorunlu olmalarından ötürü iptal ettiklerini açıkladı.

Kaoru Tanaka, "Gerçekten çok üzücü ve acı verici bir karar olduğu için büyük bir üzüntü duyduk."

"2019'dan bu yana ilk Japonya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için hazırdık ve yarışı sabırsızlıkla bekliyorduk. Ancak yarışı iptal etmekten başka seçeneğimiz yoktu."

"Grand Prix'ye hazırlanmak için uzun süredir yoğun şekilde çalışıyoruz. Ana motivasyon kaynağımız, yedi yıldır Formula 1'de yarışan ilk Japon Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda'nın gelişi ve Honda F1'in son yarışı olmasıydı."

"Japonya Grand Prix'sinin arka arkaya ikinci kez iptal edilmesinden dolayı çok üzgünüz ve şu andan itibaren 2022 yarışının hazırlıklarına başlayacağız." dedi.

Honda da 2021 Japonya Grand Prix'sinin iptalinden dolayı yaşadıkları üzüntüyü açıkladı.

Honda Marka ve İletişim Direktörü Koji Watanabe, "Maalesef Suzuka'daki Japonya Grand Prix'si üst üste ikinci yılında iptal edildi. Bu sefer özellikle üzgünüz çünkü bu, Formula 1 projemizin son yılı ve çok sayıda taraftarın yarışa gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz."

"2021 sezonu şimdi heyecan verici bir doruk noktasına ulaşıyor ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dünya şampiyonluğunu kazanma hedefimize ulaşmak için çok savaşacağız ve taraftarların bizi desteklemeye devam etmesini umuyoruz."

"Japonya Grand Prix'sinin isim sponsoru olarak, ortaya koydukları çabadan ötürü organizatörlere ve Formula 1'in patronlarına teşekkür etmek istiyoruz. Hepsi son ana kadar Grand Prix'yi organize etmeye çalıştılar." dedi.

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