Japonya GP organizatöri, yarışın iptal edilmesinden ötürü üzgün

Uzun süredir Japonya Grand Prix'sinin COVID-19 pandemisi ve etkileri nedeniyle iptal edileceği konuşuluyordu. Beklentiler doğru çıktı ve Japonya yarışının iptal edildiği bugün resmen açıklandı.

Aslında Olimpiyat Oyunları'nın yapılmasının ardından yarışın yapılacağı söyleniyordu ve hatta Honda'nın da spordaki son senesi olduğu için yarışın kesin olarak yapılacağı yorumları vardı.

Ancak Japon hükümeti, COVID-19 pandemisinin sebep olduğu karışıklıklar nedeniyle yarışın iptal edilmesinin en doğrusu olacağına karar verdi.

Japonya Grand Prix'sinin organizatörü olan Mobilityland şirketi, yarışı zorunlu olmalarından ötürü iptal ettiklerini açıkladı.

Kaoru Tanaka, "Gerçekten çok üzücü ve acı verici bir karar olduğu için büyük bir üzüntü duyduk."

"2019'dan bu yana ilk Japonya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için hazırdık ve yarışı sabırsızlıkla bekliyorduk. Ancak yarışı iptal etmekten başka seçeneğimiz yoktu."

"Grand Prix'ye hazırlanmak için uzun süredir yoğun şekilde çalışıyoruz. Ana motivasyon kaynağımız, yedi yıldır Formula 1'de yarışan ilk Japon Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda'nın gelişi ve Honda F1'in son yarışı olmasıydı."

"Japonya Grand Prix'sinin arka arkaya ikinci kez iptal edilmesinden dolayı çok üzgünüz ve şu andan itibaren 2022 yarışının hazırlıklarına başlayacağız." dedi.

Honda da 2021 Japonya Grand Prix'sinin iptalinden dolayı yaşadıkları üzüntüyü açıkladı.