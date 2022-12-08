Wolff: "Rakiplerimiz bizi yendikleri için pişman olabilir"

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Mercedes'in arka arkaya sekiz yıldır devam eden şampiyonluk serisi, bu yıl itibariyle sona erdi. Öyle ki Alman üretici, 2022 yılında hem Red Bull hem de Ferrari'nin ardında üçüncü oldu.

Buna rağmen yıl boyunca iyi bir ilerleme kaydeden Mercedes, şimdiden 2023 şampiyonluğunun favorileri arasında gösterilmeye başlandı.

Takımın çıkardığı derslere vurgu yapan Wolff da, takımın zor günlerden çok fazla şey öğrendiğini söyledi ve gelecek yıl daha da güçlü olacaklarını dile getirdi.

Wolff, "Sekiz yıldır kendimize, olası bir mağlubiyeti nasıl karşılayacağımızı soruyorduk. Bunun er ya da geç gerçekleşeceği belliydi ve o gün geldi."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, attends the Press Conference Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sezon ilerledikçe takımın ortaya koyduğu çabadan ve gösterdiği tepkiden gurur duyuyorum. Başlangıçta zirveye giden net bir yol yoktu, bazı yarışlar başarılıydı ama sonra geriye düşüyorduk."

"Yine de sezon sonunda, başlangıca kıyasla ön bölüme çok daha yakındık."

"Başarıya giden yolda hatalar ve başarısızlıklar kaçınılmazdır. Söylendiği gibi; Rakipler kaybettiğimiz günler için pişmanlık duyacaklar, çünkü takımın en çok öğrendiği günler o günlerdir."

"Umarım gelecek, bu cümlenin doğruluğunu kanıtlar."

"Benim için bardağın yarısı her zaman boştur çünkü her zaman risklere bakarım. Objektif şekilde bakarsak, Red Bull'un sezon boyunca baskın olduğu aşikar. Hem onlar hem de Ferrari gibi ilerlemek bizim için çok kolay olmayacak ama ekibimize güveniyorum."

"Bu yılki temel sorun yere basma gücü eksikliği değildi, sorun bu yere basma gücünü nasıl kullanacağımızdı. Bilgi birikimimiz, tutumumuz ve sahip olduğumuz kültürle, önümüzdeki yıl daha rekabetçi şekilde geri döneceğimizi düşünüyorum."

"Umarım yarışları hak ederek kazanır ve şampiyonluk için mücadele ederiz."

"Peki böyle bir garanti var mı? Tabii ki hayır." dedi.