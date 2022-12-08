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Formula 1 Haberler

Rosberg, 2023'te F1 padokuna dönebilecek

Aşı olmayı reddettiği için F1 padokuna giremeyen Nico Rosberg, gelecek yıl istediğini yapmakta özgür olacak.

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Rosberg, 2023'te F1 padokuna dönebilecek
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2016 F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, o yılın ardından kariyerine son noktayı koymuş ve emekli olmuştu.

Ardından bir dizi ticari faaliyete atılan ve yorumculuk yapmaya başlayan Rosberg, Sky'ın hem İngiltere hem de Almanya kanalları için çalışıyordu.

Fakat 2022 yılını gridden ziyade uzaktan bağlanarak geçirdi.

Bunun sebebi, Rosberg'in COVID-19 aşısı olmayı reddetmesiydi. Kurallara göre F1 padokuna girebilmek için kişinin tam aşılanmış olması gerekiyordu ve Rosberg, aşı olma konusunda isteksizdi.

Alman pilota göre zaten COVID-19 olmuştu ve vücudunda yeteri kadar antikor vardı. Fakat bu savunması kabul görmedi ve sonuç olarak padoka giremedi.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi bir gün önce 2022 kurallarını yumuşattı ve artık aşı sertifikası gerekmiyor.

Sürücüler hafta sonu herhangi bir teste tabi olmayacak ve gerekli izni olan herkes padoka erişim sağlayabilecek. Bu da Rosberg'in padoka dönüşünün önünü açacak.

FIA, semptom gösteren kişilerin COVID-19 testinden geçeceğini doğruladı. Testin pozitif çıkması halinde de padoka girmesine izin verilmeyecek.

Rosberg gibi aşı olmayı reddeden tıbbi araç sürücüsü Alan van der Merwe de yeni sezonda görevinin başına dönebilir.

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