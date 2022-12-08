Grosjean: "Haas'ın pilot kararına katılmıyorum"
Eski Haas pilotu Romain Grosjean, Amerikalı ekibin Mick Schumacher ile yollarını ayırma kararına katılmıyor.
Haas, 2022 yılının başında bir dizi kaza yapan ve sezon içerisinde istikrar yakalayamayan Mick Schumacher ile yollarını ayırma kararı aldı.
Alman pilot, yeni nesil araçların ilk senesinde, özellikle ilk birkaç yarışta araca alışmakta güçlük çekti ve beklentilerin altında kaldı.
Sonrasında temposunu artıran ve takım arkadaşı Kevin Magnussen ile benzer performans sergileyen Mick, çoğu kesime göre takımda kalmalıydı.
Ancak Haas, daha deneyimli olduğu için tercihini 2019'dan bu yana tam zamanlı olarak yaırşmayan Nico Hulkenberg'den yana kullandı.
Bugün bile Haas'ın kararının yankıları sürüyor ve eski F1 pilotu Romain Grosjean, Haas'ın yanlış seçim yaptığını düşünüyor.
Fransız pilot, bu kararın ardında yatan sebepleri anlamadığını ekliyor.
2016-20 yılları arasında Haas için yarışa Grosjean, "Açıkçası bu karara katılmıyorum."
"Mick sezonu iyi bir seviyede bitirdi, takımın değişiklik yapması için ortada hiçbir sebep yoktu."
"Görünüşe bakılırsa takımda sadece yeni bir pilot olsun istediler."
"Hulkenberg yetenekli bir pilot, geçmişte harika performanslar sergiledi. Nasıl bir performans sergileyeceğini göreceğiz."
"Fakat yönetimde ben olsaydım, böyle bir karar vermezdim." dedi.
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