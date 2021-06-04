Wolff: “Monako’da karşılaştığımız sorunlar, Bakü’de de devam ediyor”

Mercedes, geçtiğimiz Monako Grand Prix’sinde zor bir hafta sonu geçirdi ve sıralama turlarında da yarışta da istedikleri sonucu elde edemediler. Pilotlar ve takımlar şampiyonasında liderliği Red Bull’a kaptıran Mercedes, Bakü’de de geçen hafta sonu yaşadıkları sorunlarla mücadele etmeye devam ediyorlar gibi gözüküyor.

İlk antrenman seansında 1:43.893’lük turuyla Lewis Hamilton 7. sıraya yerleşirken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 10. oldu. Fakat, ikinci antrenman seansında, iki Mercedes pilotu da ilk 10’da yer almayı başaramadı.

Zorlu bir günün ardından konuşan takım patronu Wolff, tek tur temposunda zorlandıklarının altını çizdi.

Wolff, “Gün boyunca aynı sorunla karşılaştık. Güçlü bir aracımız var ama tek turda iyi bir tempo yakalamakta zorlanıyoruz.”

“Bugün, birçok veri topladık ve analiz ettik ancak kesinlikle Monako’da gördüklerimiz Bakü’de de devam ediyor. Pistin bazı bölümlerinde hiç performans gösteremedik.” dedi.

Ayrıca Wolff, burada Red Bull’a kıyasla daha fazla zorlanmalarının onlar için bir sürpriz olmadığını söyledi.

“Pistte yüksek hızlı virajlar yok, hepsi dur kalk şeklindeki 90 derecelik virajlar ya da Monako’daki gibi daha karmaşık virajlar. Bu yüzden, burada zorlanacağımızın farkındaydık.”

“Monako ve Bakü’nün bize uygun pistler olmadığını biliyorduk. Red Bull ve Ferrari, Monako’daki kıvrımlı bölümlerde çok iyilerdi. Ayrıca, düzlüklerde size hız avantajı sağlayan bir kanadınız varsa bize karşı bütün kozlara sahipsiniz demektir. Yani sadece cesur davranıp gösterebileceğimiz en iyi performansı göstermeli ve olabildiğince puan toplamalıyız.”

Fakat Max Verstappen, Mercedes’in hala normal pistlerde önde olacağını ve Fransa, Avusturya gibi pistlerde üstünlük sağlayacaklarını söyledi.

Wolff’a bu yorum hakkındaki görüşü sorulduğunda, “Bu varsayımı doğru kabul edemezsiniz. Çünkü ne Red Bull ne Ferrari ne de diğer takımlar uyuyor. Çok sıkı çalışan insanlar var ve bu yüzden şimdiden bunun olacağını söylersek belki de bunun tam tersi yaşanır.”

“Bu öğrenmekle ve neden böyle pistlerin bize uymadığını anlamakla alakalı. Çünkü öğrendiğimiz şeyler bize normal pistlerde yardımcı olacak.”

Wolff, şu an içinde bulundukları durumun ona 2015 Singapur Grand Prix’sini hatırlattığını belirtti.

“Bence sıralama turları bizim için çok zor bir seans olacak, belki şu ana kadar karşılaştığımız en zor seans bile olabilir.”

“Bu, bana 2015’teki Singapur yarışını hatırlatıyor. Ancak, güçlü bir aracımız var yani pazar günü bunu telafi edebilecek bir temelimiz bulunuyor. Ardından bundan ders çıkaracağız.”

“Elimizdeki paketle olabildiğince hızlı olmaya çalışacağız.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images