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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Sainz: "Beklediğimizden daha hızlıyız"

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, beklediklerinden daha hızlı olduklarını belirtti.

Sainz: "Beklediğimizden daha hızlıyız"

Monako'daki güçlü hafta sonunun ardından, Bakü'de Ferrari'nin McLaren'a kıyasla daha yavaş kalması bekleniyordu. Fakat İtalyan takım, özellikle yavaş virajların bulunduğu 2. sektördeki avantajını kullanarak güçlü bir günü geride bıraktı.

Günü hakkında konuşan Sainz, şu ifadeleri kullandı: "Beklediğimizden kesinlikle biraz daha hızlıyız. Fakat en hızlı turumda birçok sürücünün hava koridoruna girdiğim de doğru. Uzun sürüşlerde ise tempomuzu tam göremedik. Genel tablo olması gereken kadar temiz değildi. Belki de yarın daha iyi bir gösterge olur."

"Monako'daki kadar hızlı değiliz, bu kesin. Bence Red Bull'lar hem tek turda hem de yarış temposunda daha hızlılar. Biz, konsantre olmalı ve daha çok tur zamanı bulup bulamayacağımıza odaklanmalıyız."

Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc, uzun sürüşlerinde arka lastiklerinden şikayetçi olmuştu. Sainz, lastikler ve yarış temposu hakkında konuştu: "Kabarcıklanma çoktu. Red Bull'un uzun sürüşleri oldukça iyiydi ki bence bu, yarın daha da hızlı olacaklarını gösteriyor. Biz, tek turda iyiydik. Uzun sürüşlerde ise arka lastikleri optimum çalışma sıcaklığına nasıl getirebiliriz, bunu analiz etmemiz gerek."

"En azından heyecanlıydı. Herkes zorlanıyordu, bu daha çok fırsat doğurabilir. Muhtemelen, Monako'daki kadar iyi değiliz ama beklediğimizden daha iyiyiz."

Ferrari pit board'undan Sainz'a "Padok kartını unutma" diye bir mesaj yollamıştı.

Sainz, bunun mühendisleriyle arasındaki bir şakadan ibaret olduğunu belirtti ve şunları söyledi:  "Bu takımla aramda olan bir şaka. Üç mühendisim ve ekibim ile birlikte bir WhatsApp grubum var. Şöyle diyelim, dün yemeğe giderken pistten geçmemiz gerekeceğinden dolayı padok kartımızı getirmemizi istediler. Ben de kimse unutmasın diye, 'Kartınızı unutmayın' yazacaktım. Sonra bir anda üçümüz de aynı anda aynı şeyi yazdık. Sonra bu aptal şakayı başlattık ve padoktaki her yere 'kartını getirmeye unutma' yazdık. Bu sadece dün bizi güldüren bir şakaydı. Bence bu daha da büyüyecek çünkü pit board'a bile koydularsa, bu mesajı her yere koyacaklardır."

Bunun ardından Sainz'a henüz herhangi birinin padok kartını unutup unutmadığını sordu. İspanyol pilot, bu soruyu "Hayır, kimse unutmadı ama birbirimize hatırlatmaya devam ediyoruz, padok kartını unutma." şeklinde yanıtladı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
1/6

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
2/6

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
3/6

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
4/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
5/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
6/6

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Can Çarpıcı

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