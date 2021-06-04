Vettel: "Temiz bir tur atmak zordu"

Aston Martin pilotları cuma günkü her iki seansta da ilk ona girmeye başaramadılar.

Sebastian Vettel, 15. tamamladığı seansın ardından şöyle dedi: "Çok fazla tur tamamladık ve sahip olduğumuz görevleri tamamladığımız için mutlu hissettik. Pist başından itibaren iyi durumdaydı ama gün boyunca açık şekilde gelişti."

"En iyi halinizde hissettiğinizde bile burası çetrefilli bir pist ama seansın sonuna doğru iyi bir ritim bulmaya başladım."

"Yumuşak lastikle attığım turlarda en iyisini çıkarmayı başaramadım ve diğerleri için de aynı olduğuna eminim çünkü özellikle bu öğleden sonra çok fazla sarı bayrak vardı. Yani yarın gelecek daha fazla şey var."

"Uzun sürüşler biraz daha temiz geçti ve zaten araçta iyi bir hissim var. Gece ne kadar gelişeceğimizi göreceğiz."

Lance Stroll, Bakü'de gerçekleştirilen cuma antrenmanlarının ardından geliştirebilecekleri bazı şeyler olduğunu düşünüyor.

"Bakü'de araç kullanmak harika. Benim için özel anıların olduğu bir yer ve burada sürmek çok eğlenceli. Bu çok hızlı bir pist, sürekli duvara yakınsınız ve tüm bunlar sürücü için büyük bir zorluk."

"Burada frenleme noktalarında epey vakit kazanabilirsiniz çünkü yüksek hızlara çıkıyorsunuz ve ve frenleme noktalarını doğru şekilde belirlemek turu bir araya getirmenize yardımcı oluyor."

"Bugün araçta iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Ayarlar anlamında çok şey öğrendik ve bence aracın dengesini geliştirerek daha fazla zaman kazanabiliriz."

"Bu gece her şeyi gözden geçireceğiz ve yarın için gelişmeye çalışacağız."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images