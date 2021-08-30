Wolff: "Mercedes'in yarış kararını sineye çekmesi gerekti"

Red Bull pilotu Max Verstappen, güvenlik aracının arkasında sadece iki resmi turu tamamlamasına karşın puan almak için minimum tur sayısı gereksinimi karşılandığı için pazar günkü Belçika Grand Prix'sinin galibi ilan edildi.

Verstappen, galibiyeti karşılığında 12.5 puan aldı, yarışta alınan bu puan sürücüler şampiyonasının zirvesindeki Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'un aldığından beş puan daha fazlaydı. Hamilton, Spa'da üçüncü sırada yer aldı ve liderlik farkı 3 puana indi.

Mercedes aynı zamanda takımlar şampiyonasında da Red Bull'un yedi puan gerisine düşmüş oldu.

Güvenlik aracının gerisinde iki tur atma kararı, buna "saçmalık" diyen ve bunun tamamen ticari kaygılara bağlı olduğunu söyleyen Hamilton da dahil olmak üzere geniş bir kitleden eleştiriler aldı ancak F1 patronu Stefano Domenicali bunu reddetti.

Mercedes F1 patronu Wolff'a yarıştan sonra Hamilton'ın "para senaryosu" yorumu sorulduğunda, insanların yarışın gidişatı konusunda "üzülmek için her türlü nedenleri" olduğunu, ancak takımın puan kaybını kabul etmesi ve devam etmesi gerektiğini söyledi.

Wolff, "Muhtemelen havanın daha iyi olmayacağı beklendiği için yarım puan verildi."

“Fakat durum bu ve sanırım bunu sineye çekmemiz gerekiyor ki bu bölümü kapayıp önümüze bakalım.”

“Kesinlikle hayranları gerçekten tebrik etmeliyiz, üç gündür burada yağmurun altındalar ve yarışın gerçekleşmesini beklediler.”

“Fakat bir takım olarak bazı puanlar kaybettik ve bu yüzden, bunu geride bırakmalıyız.” dedi.

Autosport/Motorsport.com tarafından öğrenilen bilgilere göre F1 patronu Domenicali, pazar günkü gibi bir olayın yeniden yaşanmaması adına yakın gelecekte takım patronlarıyla kural değişikliklerini tartışacağını söyledi.

IndyCar ve NASCAR gibi serilerde yarışın pazartesiye ertelenme imkanı oluyor ancak FIA, bunun Spa’da yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Wolff, bu konuda söylenebilecek kesin bir şey olmadığını çünkü hava şartlarını kontrol etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Wolff, "Herkes yarışı başlatmak için çok uğraştı ancak bu yağmur yağdığı için olmadı.”

"Pazartesi sorunuza geri dönersek, o gün işlerine geri dönmek zorunda kalacak çok sayıda hayranımız olduğunu düşünüyorum."

"Yarışı taraftarlar için yapmaya çalışırdık ve bu yüzden, bu onlar için büyük bir fark yaratmazdı." diye ekledi.